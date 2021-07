Citi Research podwyższył prognozy dotyczące średniorocznej ceny baryłki ropy Brent o 4 USD do 72 USD, zaś na 2020 r. – o 8 USD do 67 USD, poinformował Edward L. Morse, Global Head of Commodities Research. Obecnie cena baryłki ropy Brent wynosi ok. 75 USD.

„Uważamy, że głównym powodem wzrostu cen jest fakt, że wychodzimy z pandemii. […] Wiemy też, że wraz z ożywieniem gospodarczym następuje boom w popycie na towary. Dokładnie to obserwujemy w tej chwili. Nie sądzimy, że jest to zjawisko trwałe. Sądzimy, że jest to powtarzający się wzorzec” – powiedział Morse podczas panelu w ramach wideokonferencji „Citi Media Summit”.

Według Citi Research, duża ilość wolnych mocy produkcyjnych oraz płaska, długa krzywa podaży powinny zapewnić dobre zaopatrzenie światowych rynków ropy naftowej po II poł. 2022, osłabiając tezę o nowej hossie.

Prognozy dotyczące ceny ropy Brent – w scenariuszu bazowym – na lata 2023-2026 są następujące: 55 USD, 52 USD,51 USD i 51 USD.

Źródło: ISBnews