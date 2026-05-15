Ze względu na przedłużenie pakietu CPN do 31 maja br. w kolejnym tygodniu ceny paliw nie powinny się zmieniać gwałtownie. Prawdopodobne są lekkie podwyżki cen benzyn i diesla. Spadać mogą ceny autogazu, który wciąż nie został objęty pakietem CPN, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Brak przełomu w rozmowach USA – Iran prowadzących do zawarcia porozumienia kończącego wojnę w regionie Zatoki Perskiej zmienił nastawienie rynku, który znowu wycenia blokadę cieśniny Ormuz w dłuższym okresie. W następstwie ceny ropy Brent pozostają na poziomie powyżej 100 USD/bbl.

W ostatnim okresie zauważamy, że rośnie zmienność cen benzyn na rynku europejskim i to teraz notujemy najwyższy ich poziom od wybuchu wojny w Iranie. Spadły natomiast ceny oleju napędowego na rynku ARA i są na podobnym poziomie jak ceny benzyny.

W odniesieniu do cen na rynku krajowym zauważamy analogiczne zmiany, drożeje benzyna, a tanieje olej napędowy. To początek zmian, które niezależnie od otoczenia makro, mają charakter sezonowy. Różnica w detalu wyraźnie się zmniejszyła, a maksymalne ceny benzyny 95 i diesla różnią się teraz o 51 groszy, podczas gdy podczas w ostatnim tygodniu marca diesel był droższy od benzyny 95 o około 1,60 zł/l.

Średnie ceny paliw 14 maja br.:

• Benzyna bezołowiowa 95: 6,34 zł/l (-0,08 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 6,93 zł/l (+0,01 zł/l)

• Olej napędowy: 6,85 zł/l (-0,34zł/l)

• Autogaz: 3,72 zł/l (- 0,04 zł/l)

Z powodu przedłużenia pakietu CPN do 31 maja br. w kolejnym tygodniu ceny paliw nie powinny się zmieniać gwałtownie. Prawdopodobne są lekkie podwyżki cen Pb i diesla. Spadać mogą ceny autogazu, który wciąż nie został objęty pakietem CPN.

Prognoza cen na tydzień 21 (18-22.05.2026)

• Pb95 – 6,40 zł/l (+0,06 zł/l)

• Pb98 – 6,99 zł/l (+0,06 zł/l)

• ON – 6,90 zł/l (+0,05 zł/l)

• LPG – 3,65 zł/l (-0,07 zł/l)

W piątek rano ceny lutowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 108 USD/bbl. Dopóki nie dojdzie do powrotu działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie ceny ropy naftowej mogą wahać się w okolicach obecnych poziomów, poniżej tegorocznych maksimów, które dla cen kontraktów futures na ropę Brent zostały ustanowione w końcówce kwietnia na poziomie około 120 USD/bbl.

13 maja do kilkudziesięciu (30-40) wzrosła liczba statków przepływających przez Cieśninę Ormuz, co potwierdziły również irańskie media powołując się na informacje Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie było to 120-140 dziennie. Trudno w najbliższym okresie oczekiwać systematycznego wzrostu transportu ropy naftowej i paliw przez Cieśninę Ormuz.

USA tymczasem utrzymują blokadę irańskich portów i czekają aż Iran będzie zmuszony do drastycznego zmniejszenia wydobycia. W marcu i kwietniu Iran był jedynym krajem Zatoki Perskiej, którego produkcja spadła o kilka procent przy średnim spadku wydobycia w krajach Zatoki Perskiej w okresie luty-kwiecień o ponad 40%. Iran zdołał utrzymać w kwietniu poziom produkcji na poziomie blisko 90% wartości sprzed wybuchu wojny dzięki eksportowi ropy naftowej do Chin. Amerykańska blokada irańskich portów rozpoczęła się w połowie kwietnia. Dodatkowo USA utrzymują rekordowy eksport ropy naftowej i produktów naftowych. Eksport ropy naftowej w tygodniu kończącym się 8 maja wzrósł do 5,4 mln bbl/d i jest o 2 mln bbl/d wyższy w porównaniu rok do roku oraz o 1,4 mln bbl/d wyższy w porównaniu z ostatnim tygodniem lutego przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Zwiększone wolumeny eksportu trafiają do Europy oraz na rynki azjatyckie.

Zgodnie z danymi OPEC w kwietniu produkcja krajów Zatoki Perskiej spadła do 14,4 mln bbl/d w porównaniu z 24,5 mln bbl/d w lutym przed wybuchem wojny. Zdecydowanie w najgorszej sytuacji jest Kuwejt, gdzie produkcja ropy spadła o 77% i Irak – spadek o 66%.

Źródło: ISBnews / Reflex