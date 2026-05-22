W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie obniżki wszystkich rodzajów paliw, w ślad za spadkiem cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Najważniejsza będzie jednak decyzja o przyszłości pakietu CPN, który póki co jest przedłużony do 31 maja br., wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Od sytuacji na Bliskim Wschodzie uzależnione są ceny ropy i paliw na rynku międzynarodowym, a że ta pozostaje w dalszym ciągu niestabilna w tym tygodniu notowaliśmy na stacjach podwyżki cen benzyn i oleju napędowego.

Najmocniej podrożała benzyna Pb 95, najmniej podrożał natomiast olej napędowy. Jednocześnie maksymalne ceny benzyny, w ramach pakietu CPN, osiągnęły najwyższy poziom od początku jego wprowadzenia, podczas gdy maksymalne ceny oleju napędowego nie przekraczały 7 zł/l.

Kolejny tydzień z rzędu notujemy z kolei obniżki cen LPG, który od maksymalnego poziomu z początku II dekady kwietnia staniał o 16 gr/l, ale i tak pozostaje o 90 gr/l droższy niż przed wybuchem wojny w Iranie.

Średnie ceny paliw 14 maja br.:

• Benzyna bezołowiowa 95: 6,46 zł/l (+0,12 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 7,02 zł/l (+0,09 zł/l)

• Olej napędowy: 6,90 zł/l (+0,05 zł/l)

• Autogaz: 3,68 zł/l (- 0,04 zł/l)

Prognoza cen na tydzień 22 (25-29.05.2026)

• Pb95 – 6,36 zł/l (-0,10 zł/l)

• Pb98 – 6,99 zł/l (-0,11 zł/l)

• ON – 6,80 zł/l (-0,10 zł/l)

• LPG – 3,63 zł/l (-0,05 zł/l)

Ceny ropy naftowej nadal w konsolidacji. W piątek rano notowania lipcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 105 USD/bbl. W skali tygodnia (15-21 maja) ropa Brent na giełdzie ICE potaniała o 6,68 USD/bbl. Spadków nie obserwujemy z kolei na rynku rzeczywistym. Cena spot ropy Brent na dzień 21 maja to blisko 112 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Ropa Brent pozostaje więc o blisko 41 USD/bbl droższa niż przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Diesel na rynku ARA potaniał w skali tygodnia o 4,80 USD/bbl do 160 USD/bbl. Cena benzyny spadła o 5,7 USD/bbl do 143 USD/bbl

Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, a Cieśnina Ormuz nadal jest zablokowana w ponad 90%. Dziennie średnio przez Ormuz przepływa od kilku do kilkunastu tankowców wobec 120-130 przed wybuchem wojny. Światowe zapasy ropy naftowej systematycznie spadają, choć przed wybuchem wojny były najwyższe od 2021 roku czyli okresu pandemii koronawirusa.

USA w obecnej sytuacji na globalnym rynku ropy naftowej utrzymują wysoki eksport ropy naftowej i produktów naftowych. W tygodniu kończącym się 15 maja eksport ropy naftowej kształtował się na poziomie 5,6 mln bbl/d i był o 2 mln bbl/d wyższy niż przed rokiem, tym samym import netto ropy naftowej do USA pozostaje na minimalnych poziomach – 0,4 mln bbl. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w kolejnym tygodniu dużego spadku komercyjnych i strategicznych rezerw ropy naftowej.

W skali tygodnia rezerwy strategiczne ropy naftowej w USA spadły o 9,9 mln bbl do 374,2 mln bbl, a komercyjne zmniejszyły się o 7,9 mln bbl do 445 mln bbl. Dodatkowo Amerykański Departament Skarbu po raz trzeci od wybuchu wojny zdecydował o zawieszeniu sankcji na 30 dni na zakup ropy rosyjskiej. W głównej mierze skorzystają na tym Indie, które w ubiegłym roku były największym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej drogą morską.

Rosyjski eksport ropy naftowej drogą morską w 2025 roku kształtował się na poziomie około 3,5 mln bbl/d z czego ponad 45% trafiało do Indii. Udział ropy rosyjskiej w strukturze indyjskiego importu z kolei sięgał blisko 35%.

Źródło: ISBnews / Reflex