W nadchodzącym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą spaść, ale obniżki raczej nie przekroczą 5 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

W reakcji na spadek cen paliw na europejskim rynku ARA i umocnienie złotego wobec dolara, tydzień w hurcie kończymy z cenami na poziomie wyraźnie niższym niż przed tygodniem, tj. dla benzyny blisko 100 zł/1000 l, a oleju napędowego o blisko 150 zł/1000 l. Jednocześnie podkreślamy, że zmiany notowane w ciągu tygodnia na rynku hurtowym nie znalazły przełożenia na rynek detaliczny.

Z naszego najnowszego monitoringu wynika, że średni poziom cen na stacjach jest niemal identyczny jak przed tygodniem, a ewentualne korekty w dół możemy obserwować w kolejnych dniach. Obniżki do 5 groszy na litrze mogą objąć zarówno benzyny jak i olej napędowy.

Średnie ceny wynoszą obecnie dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,46 zł/l (0 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,21 zł/l (0 gr/l), oleju napędowego – 6,48 zł/l (-1 gr/l), autogazu – 2,69 zł/l (0 gr/l).

Wciąż utrzymuje się duże zróżnicowane cen w zależności od lokalizacji i operatora stacji sięgające w przypadku benzyny i oleju napędowego nawet 60 groszy na litrze. Minimalne ceny benzyny i oleju napędowego to aktualnie około 6,2 i 6,15 zł/l.

W piątek rano ropa Brent kosztuje około 86 USD/bbl i jest o 0,5 USD/bbl tańsza niż przed tygodniem.

Amerykańska EIA prognozuje wzrost cen ropy Brent ze średniego poziomu 84 USD/bbl w I połowie roku do 89 USD/bbl w drugiej połowie i 91 USD/bbl w pierwszym kwartale 2025 roku. Wzrost cen ropy naftowej ma wynikać, zdaniem EIA, z prognozowanego wzrostu tempa spadku światowych zapasów ropy naftowej z 0,5 mln bbl/d w I połowie roku do 0,7 mln bbl/d w drugiej połowie roku. Obserwowany spadek światowych zapasów ropy naftowej to efekt realizowanej polityki podażowej OPEC+.

Międzynarodowa Agencja Energii zrewidowała w dół o 50 tys. bbl/d do 0,98 mln bbl/d prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w 2025 roku. Prognozy dla tego roku pozostały na niezmienionym poziomie 0,97 mln bbl/d. Jedocześnie w górę zrewidowane zostały prognozy wzrostu podaży ropy naftowej w krajach poza OPEC+ z 1,4 do 1,5 mln bbl/d. Znacznie bardziej optymistyczny w sowich prognozach pozostaje OPEC. Kartel nadal oczekuje wzrostu światowego popytu na ropę naftową w tym roku o 2,25 mln bbl/d i przyszłym o 1,85 mln bbl/d. Produkcja OPEC+ w czerwcu spadła do 40,8 mln bbl/d, podczas gdy OPEC prognozuje, że popyt na ropę z krajów OPEC+ ukształtuje się na średniorocznym poziomie 43,1 mln bbl/d w tym roku i 43,9 mln bbl/d w roku przyszłym.

BP w tzw. scenariuszu bazowym prognozuje, że światowy popyt na ropę naftową (z wyłączeniem biopaliw) osiągnie swój szczyt na poziomie około 102 mln bbd/d do roku 2025, następnie będzie powoli spadał do poziomu około 76,8 mln bbl/d w roku 2050.

Źródło: ISBnews / BM Reflex