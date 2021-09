W przyszłym tygodniu wahania cen pali na stacjach mogą dotyczyć wszystkich paliw, ale mogą być to zmiany w obu kierunkach średnio do 2 gr/ litrze, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Po stabilizacji przez ostatnie dwa miesiące początek września przynosi wzrost cen diesla na stacjach. Średnio to zmiana o 4 grosze na litrze. Bez zmian pozostały w dalszym ciągu ceny benzyny, natomiast jeśli chodzi o ceny LPG to utrzymanie średniego poziomu ceny tygodniowej nie oznacza braku zmian na poszczególnych stacjach. Na części stacji tej należącej do niezależnych operatorów ceny w tym tygodniu rosły, ale na stacjach koncernów krajowych i zagranicznych spadały. Zmiany w obu kierunkach sięgały kilku groszy na litrze.

Średnie ceny tych paliw kształtują się poziome odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 – 5,72 zł/l, bezołowiowej 98 – 5,95 zł/l, dla oleju napędowego – 5,46 zł/l i autogazu – 2,77 zł/l.

Podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego nasze podróże były droższe o blisko 26-30 % niż ubiegłoroczne wyjazdy i jednocześnie najdroższe od 7 lat. W przyszłym tygodniu wahania cen pali na stacjach mogą dotyczyć wszystkich paliw, ale mogą być to zmiany w obu kierunkach średnio do 2 gr/ litrze.

Ropa naftowa

W skali tygodnia ropa naftowa podrożała niecałe 1,5 USD/bbl. W piątek rano notowania listopadowej serii kontraktów na ropę naftową Brent utrzymują się w rejonie 73 USD/bbl i do tegorocznych maksimów brakuje około 3 USD/bbl.

W krótkiej perspektywie rynek nadal optymistycznie ocenia stronę popytową i oczekuje dalszego spadku światowych zapasów ropy naftowej. OPEC+ zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ma zamiar zwiększyć w październiku produkcję o 0,4 mln bbl/d i wygląda na to, że jeśli nie będzie większych zagrożeń dla popytowej strony rynku (kolejna fala epidemii) wówczas OPEC+ będzie realizował strategię comiesięcznego zwiększania wydobycia. OPEC+ nadal oczekuje, że nadwyżka popytu utrzyma się do końca tego roku. We wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu wyniesie odpowiednio: 1; 1,1; 0,8 oraz 0,4 mln bbl/d.

Amerykańska EIA z kolei poinformowała o spadku zapasów ropy naftowej w skali tygodnia o 7,2 mln bbl do 425,4 mln bbl i ich poziom jest 6% poniżej 5-letniej średniej. Produkcja ropy naftowej wzrosła natomiast 0,1 do 11,5 mln bbl/d. W USA średniotygodniowy poziom konsumpcji wszystkich paliw osiągnął historyczny rekord 22,8 mln bbl/d. W sierpniu amerykański popyt na paliwa kształtował się na średnim poziomie 21,4 mln bbl/d i był o około 0,27 mln bbl/d niższy w porównaniu z sierpniem 2019 roku, czyli okresem sprzed wybuchu pandemii koronawirusa.

Źródło: ISBnews / BM Reflex