Ze względu na zmienność cen na rynku ropy naftowej i europejskim rynku paliw gotowych, nie powinniśmy notować podwyżek cen paliw na stacjach w kolejnym tygodniu lutego; ceny detaliczne mogą nieznacznie spadać, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Zmienność cen na rynku ropy naftowej i europejskim rynku paliw gotowych obserwowana w ostatnim tygodniu pozwoliła na utrzymanie cen hurtowych bez większych zmian. Między innymi dlatego odnotowane na początku lutego podwyżki cen na stacjach nie są kontynuowane. Co więcej ceny oleju napędowego, po trzygroszowym spadku w tym tygodniu, niemal wróciły do poziomu z końca stycznia. Ceny benzyn i autogazu spadły o 1 grosz na litrze. Podwyżek nie powinniśmy notować także w kolejnym tygodniu lutego, a średnie ceny detaliczne w kraju mogą nieznacznie spadać.

Średnie ceny paliw 12 lutego br.:

– Benzyna bezołowiowa 95: 5,65 zł/l (-1 gr/l)

– Benzyna bezołowiowa 98: 6,40 zł/l (-1 gr/l)

– Olej napędowy: 5,90 zł/l (-3 gr/l)

– Autogaz: 2,72 zł/l (-1 gr/l)

Prognoza na okres 16-20.02.2026:

– Pb95 – 5,64 zł/l (-1 gr/l)

– Pb98 – 6,39 zł/l (-1 gr/l)

– ON – 5,88 zł/l (-2 gr/l)

– LPG – 2,72 zł/l (+0 gr/l)

Ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek utrzymują się w rejonie 67 USD/bbl, co oznacza w skali tygodnia spadek o około 1 USD/t.

Ciągle uwaga rynku jest skierowana na geopolitykę. Niepewność wokół negocjacji nuklearnych USA–Iran utrzymuje premię w cenach ropy, ograniczając skalę spadków. Ukraina regularnie atakuje rosyjskie rafinerie. W czwartek doszło do ataku na rafinerię Łukoil w Uchcie, dzień po uderzeniu w największą rafinerię południowej Rosji w Wołgogradzie. Ataki wywołały pożary w obu zakładach, a rafineria w Wołgogradzie wstrzymała sprzedaż paliw.

W najnowszym miesięcznym raporcie opublikowanym 11 lutego OPEC utrzymał prognozy wzrostu popytu na ropę w latach 2026–2027 bez zmian, wskazując jednocześnie na spadek produkcji ropy OPEC+ w styczniu. Kartel oczekuje wzrostu globalnego popytu o 1,4 mln b/d w 2026 r. oraz 1,3 mln b/d w 2027 r.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w lutowym raporcie prognozuje, że światowy popyt na ropę ma wzrosnąć o 850 tys. baryłek dziennie w 2026 roku, co oznacza korektę w dół o 80 tys. baryłek dziennie wobec prognozy z poprzedniego miesiąca. Jednocześnie IEA obniżyła skalę prognozowanej globalnej nadwyżki podaży ropy w I kwartale 2026 r.

Źródło: ISBnews / Reflex