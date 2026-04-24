Powrót wzrostów na rynek ropy naftowej i produktów naftowych znajduje swoje odzwierciedlenie we wzrostach hurtowych cen paliw, dlatego też w przyszłym tygodniu na krajowych stacjach możemy ponownie zobaczyć ceny oleju napędowego powyżej 7 zł/l. Detaliczne ceny benzyny Pb95 z kolei mogą powrócić w okolice 6,10 zł/l, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy Reflex:

Ceny diesla na krajowym stacjach spadły w skali tygodnia 52 gr/l, czyli najwięcej od momentu wejścia w życie pakietu „CPN”. Średnia krajowa cena oleju napędowego na dzień 23 kwietnia to 6,66 zł/l i jest ona najniższa od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Systematycznie dużo mniejszą zmienność obserwujemy na rynku benzyn. Średnia krajowa cena Pb95 na dzień 23 kwietnia to 5,93 zł/l. W skali tygodnia benzyna potaniała 13 gr/l i podobnie jak diesel jest najtańsza od momentu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie.

Ustabilizowały się ceny autogazu. Średnia krajowa cena tego paliwa to 3,83 zł/l, co oznacza spadek w skali tygodnia o 2 gr/l.

Ropa naftowa

Ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę Brent powróciły powyżej 100 USD/bbl. Ceny spotowe ropy Brent wzrosły z kolei w okolice 110 USD/bbl. Ceny spotowe ropy Brent są około 5 USD/bbl wyższe niż ceny benchmarku Dubai/Oman dla rynków azjatyckich. Diesel na rynku ARA kosztuje niecałe 150 USD/bbl, a benzyna około 133 USD/bbl.W skali tygodnia (17-23 kwietnia) benzyna na rynku ARA podrożała 14 USD/bbl, a diesel 20 USD/bbl. Cena diesla jest jednak znacznie niższa niż rekord z 2 kwietnia tego roku ustanowiony na poziomie 190 USD/bbl.

Cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana, jednak w wyniku zawieszenia broni nie dochodzi do kolejnych ataków na infrastrukturę naftową w regionie. Na chwilę obecną rynek przygotowuje się na dłuższy konflikt. Pytaniem jest czy USA zdołają rozminowywać Cieśninę Ormuz w tempie pozwalającym na systematyczne wzrost transportu ropy naftowej i produktów naftowych z regionu Zatoki Perskiej.

Źródło: ISBnews