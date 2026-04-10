Kluczowe dla dalszego kierunku zmian cen paliw na rynku krajowym będą głównie efekty rozpoczynających się 11 kwietnia bezpośrednich rozmów między USA i Iranem. Jeśli podczas rozmów nie zostaną zerwane warunki trwającego porozumienia, w kolejnym tygodniu powinny utrzymać się obniżki cen paliw na stacjach, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Średnie ceny paliw na stacjach od czasu wprowadzenia pakietu „Ceny Paliw Niżej” kształtują się nieznacznie poniżej, wyznaczanych codziennie przez ministra energii, poziomów maksymalnych cen paliw. Benzyny są tańsze średnio o 4, a olej napędowy o 8 groszy na litrze. W efekcie notujemy także spłaszczenie różnic w cenach paliw niezależnie od operatora czy lokalizacji stacji do maksymalnie 20 groszy na litrze, przy zastrzeżeniu, że stacji które sprzedają paliwo 20 gr/l taniej niż wynikałoby to z poziomów maksymalnych cen paliw, jest niewiele.

W reakcji na spadek cen ropy na rynkach światowych koniec tygodnia przynosi pierwsze obniżki cen benzyn i diesla na stacjach. I tak w okresie 11-13 kwietnia br. za paliwa zapłacimy maksymalnie : Pb95 – 6,14 zł za 1 l; Pb98 – 6,73 zł za 1 l; ON – 7,68 zł za 1 l.

Wcześniej 9 kwietnia br. średnie ceny paliw wynosiły:

• Benzyna bezołowiowa 95: 6,23 zł/l (+0,04 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 6,85 zł/l (+0,02 zł/l)

• Olej napędowy: 7,71 zł/l (+ 0,14 zł/l)

• Autogaz: 3,84 zł/l (+0,03 zł/l)

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, zapowiedział, że obniżona stawka akcyzy na paliwa zostanie utrzymana po 15 kwietnia, z powodu utrzymującej się niestabilnej sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie.

Prognoza cen na tydzień 16 (13-17.04.2026)

• Pb95 – 6,05 zł/l (-0,18 zł/l)

• Pb98 – 6,67 zł/l (-0,18 zł/l)

• ON – 7,44 zł/l (-0,27 zł/l)

• LPG – 3,84 zł/l (+0,00 gr/l)

Wydarzeniem tygodnia na rynku ropy naftowej jest dwutygodniowy rozejm w wojnie na Bliskim Wschodzie, który ma obowiązywać w czasie rozpoczynających się 11 kwietnia rozmów irańsko-amerykańskich w Pakistanie. Ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę Brent aktualnie konsolidują się w rejonie 90-100 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztuje około 97 USD/bbl. Spadek cen jest umiarkowany, ponieważ przyszłość konfliktu na Bliskim Wschodzie jest bardzo niepewna.

Diesel CIF ARA potaniał w skali tygodnia (w okresie 2-9 kwietnia) o 192 USD/t (12%), a benzyna o 56 USD/t (5%).W dalszym ciągu aktualny poziom cen diesla CIF ARA – 1416 USD/t – jest bliski historycznym rekordom. Na rynkach azjatyckich ceny indeksu Dubai/Oman spadły w skali tygodnia o ponad 12 USD/bbl w okolice 102 USD/bbl. Ceny rosyjskiej ropy Urals DAP Indie spadły w skali tygodnia z poziomu ponad 120 USD/bbl do 111 USD/bbl, ale nadal jej ceny utrzymują się powyżej cen regionalnych benchmarków dla rynków azjatyckich.

Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) szacuje, że ograniczenia produkcji ropy naftowej w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt, ZEA, Katar, Bahrajn sięgnęły łącznie w marcu 7,5 mln bbl/d, a w kwietniu wzrosną do 9,1 mln bbl/d. W lutym przed wybuchem wojny łączna produkcja ropy w tych krajach wynosiła ponad 21,5 mln bbl/d, tak więc ograniczenia sięgają ponad 35%. Dlatego też EIA oczekuje spadku cen ropy Brent poniżej 90 USD/bbl dopiero w IV kwartale tego roku.

Źródło: ISBnews / Reflex