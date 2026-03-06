Drugi tydzień marca przyniesie dalsze podwyżki średniego poziomu cen paliw na stacjach i podobnie jak w tym tygodniu najbardziej podrożeje diesel, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex. Zgodnie z prognozą cena Pb95 wzrośnie o 25 gr/l, Pb98 – 27 gr/l, ON – 56 gr/l, a LPG – 22 gr/l.

Choć od wybuchu wojny w Iranie mija tydzień, to jej skutki na rynku paliw odczuwamy już od początku tygodnia.

Skala podwyżek na rynku hurtowym w tak krótkim czasie, przy jednoczesnej zwiększonej sprzedaży, nie pozostawia właścicielom stacji miejsca na utrzymywanie cen na niezmienionym poziomie. Dlatego w skali tygodnia średnia cena diesla wzrosła już o 1,01 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,52 zł/l i jest to największy tygodniowy wzrost cen diesla od początku marca 2022 roku, czyli od ataku Rosji na Ukrainę. Autogaz z kolei podrożał w skali tygodnia 0,19 zł/l do 2,97 zł/l.

To jednak nie oznacza końca podwyżek cen w kraju, ponieważ ze względu na dynamiczne wzrosty cen hurtowych nie wszystkie podwyżki z rynku hurtowego zostały przełożone na rynek detaliczny. Hurtowa cena diesla w Orlenie w okresie 27 luty – 6 marca wzrosła 1,37 zł/l netto, a benzyny Pb95 0,54 zł/l netto. Drugi tydzień marca przyniesie więc dalsze podwyżki średniego poziomu cen paliw na stacjach i podobnie jak w tym tygodniu najbardziej podrożeje diesel.

Średnie ceny paliw 5 marca br.:

• Benzyna bezołowiowa 95: 6,25 zł/l (+52 gr/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 6,93 zł/l (+45 gr/l)

• Olej napędowy: 6,99 zł/l (+1,01 gr/l)

• Autogaz: 2,97 zł/l (+19 gr/l)

Prognoza na okres 9-13.03.2026:

• Pb95 – 6,50 zł/l (+25 gr/l)

• Pb98 – 7,20 zł/l (+27 gr/l)

• ON – 7,55 zł/l (+56 gr/l)

• LPG – 3,19 zł/l (+22 gr/l)

Na giełdach powoli kończymy pierwszy tydzień po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy to przez Cieśninę Ormuz od kilku dni nie przepływają tankowce z ropą naftową, produktami naftowymi i gazem LNG. Dla przypomnienia Cieśniną Ormuz z regionu Zatoki Perskiej przepływa w normalnych warunkach rynkowych około 15 mln bbl/d ropy naftowej i 5-6 mln bbl/d produktów naftowych, co stanowi około 27% ogólnoświatowego morskiego handlu ropą i paliwami oraz blisko 20% przerabianej przez światowe rafinerie ropy naftowej.

W piątek 6 marca rano ropa Brent kosztuje około 87 USD/bbl. W okresie 27 luty – 5 marca cena ropy Brent na giełdzie ICE wzrosła 12,93 USD/bbl (18%). W tym samym okresie cena benzyny na europejskim rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wzrosła 16 USD/bbl (19%), diesla 49 USD/bbl (48%), a paliwa lotniczego Jet aż 80 USD/bbl (76%). Ponad 20% diesla i 50% paliwa Jet importowanego do Europy pochodzi z regionu Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. Rośnie gwałtownie popyt ze strony Europy na diesla i paliwo Jet importowane z USA (USGC – amerykańskie wybrzeże Zatoki Meksykańskiej), co z kolei wpływa na wzrost dyferencjału i kosztów transportu.

USA w obecnej sytuacji zdecydowały o zawieszeniu na 30 dni (do 4 kwietnia) sankcji na rosyjską ropę naftową załadowaną do dnia 5 marca na tankowce, która miały trafić do Indii. Indie w lutym zmniejszyły import rosyjskiej ropy naftowej ponad 40% w skali miesiąca do około 0,5 mln bbl/d, co stanowiło niecałe 30% wolumenu importowanego z Rosji przez Indie w 2025 roku. Indie z regionu Bliskiego Wschodu (przez Cieśninę Ormuz) importują około 40% ropy naftowej.

Dodatkowo Departament Skarbu USA rozważa interwencje na rynku kontraktów terminowych na ropę naftową.

Źródło: ISBnews / Reflex