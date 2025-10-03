Średnie ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły o 3-4 grosze na litrze w tym tygodniu, a w przypadku autogazu odnotowano spadek o 2 grosze na litrze. Większą dynamikę zmian odnotowaliśmy na krajowym rynku hurtowym – po skokowym wzroście cen pod koniec ubiegłego tygodnia nastąpił ich spadek. W konsekwencji w przyszłym tygodniu średnie ceny paliw na stacjach powinny utrzymać się blisko poziomów z 2 października, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Zgodnie z prognozą z ubiegłego tygodnia średnie ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły o 3-4 grosze na litrze. W przypadku autogazu odnotowano spadek o 2 grosze na litrze.

Średnie ceny paliw 2 października kształtowały się następująco:

• Benzyna bezołowiowa 95: 5,90 zł/l

• Benzyna bezołowiowa 98: 6,64 zł/l

• Olej napędowy: 5,99 zł/l

• Autogaz: 2,66 zł/l

Większą dynamikę zmian odnotowaliśmy na krajowym rynku hurtowym. Po skokowym wzroście cen pod koniec ubiegłego tygodnia nastąpił ich spadek. W konsekwencji w przyszłym tygodniu średnie ceny paliw na stacjach powinny utrzymać się blisko poziomów z 2 października. Spodziewamy się spadku cen Pb95 i diesla o 1 gr/l, natomiast ceny Pb98 i LPG powinny pozostać bez zmian.

W piątek ceny grudniowej serii kontraktów na ropę Brent pozostawały poniżej 65 USD/bbl i mimo dzisiejszego wzrostu, ropa zakończy tydzień blisko 8% spadkiem. Benzyna na rynku ARA od 26 września (lokalne maksima) potaniała o 58,75 USD/t, a diesel o 65,00 USD/t.

Uczestnicy rynku oczekują teraz spotkania OPEC+ zaplanowanego na 5 października, licząc na wyraźne sygnały dotyczące podaży. Wcześniej, podczas środowego posiedzenia, wspólny Ministerialny Komitet Monitorujący OPEC+ podkreślił konieczność pełnej realizacji limitów wydobycia oraz aktualnego planu kompensacji dla producentów, którzy wcześniej ich przestrzegali.

Rosyjski eksport ropy drogą morską we wrześniu wzrósł do najwyższego poziomu od ponad roku – 3,88 mln baryłek dziennie.

Zapasy ropy w USA zgodnie z ostatnimi danymi EIA wzrosły w skali tygodnia o 1,8 mln bbl, do 416,5 mln bbl. Poziom zapasów jest 4% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Rezerwy benzyn wzrosły o 4,1 mln bbl, a olejów – o 0,6 mln bbl.

Źródło: ISBnews / Reflex