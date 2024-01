Jeśli ceny ropy i paliw gotowych będą dalej rosnąć to będzie coraz mniej miejsca na dalsze spadki cen paliw na stacjach. Jednak w najbliższym tygodniu ceny powinny być stabilne, a średnie detaliczne utrzymają się na poziomie z bieżącego tygodnia, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Początek nowego roku przyniósł dwie zasadnicze zmiany, które bezpośrednio przekładają się na odbiorców końcowych paliw. Jedna zmiana dotyczy wszystkich, bo jej wprowadzenie zmienia udział obciążeń podatkowych w cenie detalicznej paliwa. Druga dotyczy kierowców samochodów z silnikami benzynowymi i dotyczy zastąpienia benzyny bezołowiowej 95 E5 benzyną E10.

Obie te zmiany nie wpłynęły na podwyżki cen paliw przy dystrybutorach. Zmiany cen na rynku hurtowym obserwowane jeszcze przed 1 stycznia zniwelowały skutki wzrostu opłaty paliwowej, a średnie ceny paliw na koniec pierwszego tygodnia nowego roku są niższe i wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 6,26 zł/l (-4 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 6,82 zł/l (-4 gr/l), oleju napędowego 6,43 zł/l (-4 gr/l), autogazu – 2,91 zł/l (-2 gr/l).

Jeśli ceny ropy i paliw gotowych będą dalej rosnąć to będzie coraz mniej miejsca na dalsze spadki cen paliw na stacjach. Jednak w najbliższym tygodniu ceny powinny być stabilne, a średnie detaliczne utrzymają się na poziomie z bieżącego tygodnia.

Na rynku ropy obserwujemy ponowny wzrost premii za ryzyko geopolityczne. Wybuchy w Iranie, w wyniku których zginęło ponad 100 osób oraz zamknięcie największego pola naftowego w Libii z powodu protestów, wywołały wzrost cen ropy naftowej.

Zgodnie z szacunkami EIA w pierwszej połowie 2023 roku przez cieśninę Bab el-Mandab łączącej Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim w obu kierunkach transportowane było 8,8 mln bbl/d ropy naftowej i produktów gotowych co stanowiło około 12% morskiego handlu ropą naftową.

Dane EIA wykazały, że zapasy ropy w USA spadły o 5,5 mln baryłek do 431,07 mln baryłek. Jednocześnie całkowite zapasy benzyny wzrosły o 10,9 mln baryłek do 236,95 mln baryłek i były najwyższe od połowy marca, natomiast zapasy destylatów wzrosły o 10,09 mln baryłek do 125,86 mln baryłek, osiągając najwyższy poziom odnotowany ostatni raz w styczniu 2022 r.

Źródło: ISBnews / BM Reflex