W najbliższych dniach ceny detaliczne paliw będą prawdopodobnie lekko spadać: do 3 groszy na litrze benzyn i do 5 gr/l oleju napędowego, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Notowane od końca ubiegłego tygodnia obniżki cen w hurcie dość szybko przełożyły się na rynek detaliczny. Część operatorów rynku zdecydowała o obniżkach cen paliw na swoich stacjach nawet do 7-10 groszy na litrze. Z uwagi na to, że na dużej części stacji ceny jeszcze nie spadły, a na niektórych wręcz rosły to średnio w skali całego kraju mówimy o spadku jedynie o 1-2 grosze na litrze.

Aktualne ceny paliw kształtują się na następującym poziomie dla: benzyny bezołowiowej 95 – 6,49 zł/l (-1 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 7,07 zł/l (+ 1 gr/l), oleju napędowego 6,74 zł/l (-2 gr/l), autogazu – 2,91 zł/l (-1 gr/l).

Odwrócenie kierunku zmian cen na krajowym rynku hurtowym na przełomie ostatniego tygodnia w znacznym stopniu kompensuje wcześniejsze podwyżki. Od 16 lutego br. benzyna bezołowiowa Pb95 w hurcie staniała o ponad 7 groszy na litrze netto, a olej napędowy o ponad 16 grosze na litrze.

Po ostatnich zmianach ceny benzyny i diesla na stacjach utrzymują poziom najwyższy od listopada ub. roku i wciąż pozostają poniżej poziomów sprzed roku.

Ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 83 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Rynek jest o około 1 USD/bbl poniżej tegorocznych maksimów. Zapasy ropy naftowej w USA według EIA wzrosły w skali tygodnia o 3,5 mln bbl do 443 mln bbl. Amerykański poziom zapasów jest o 2% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Zapasy benzyn spadły o 0,3 mln bbl i ich poziom podobnie jak w przypadku ropy naftowej jest o 2% niższy od 5-letniej średniej.

Zgodnie z danymi S&P Global w lutym średni poziom eksportu diesla z Bliskiego Wschodu do Europy spadł do 220 tys.bbl/d w porównaniu z 298 tys. bbl/d w styczniu tego roku. Praktycznie całość dostaw z Bilskiego Wschodu realizuje obecnie Arabia Saudyjska. Turcja tymczasem pozostaje największym importerem rosyjskiego diesla w Europie, natomiast znaczną część swojej produkcji rafineryjnej eksportuje do Europy.

