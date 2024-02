Ostatnie zmiany cen na rynku detalicznym, choć znaczące jeszcze nie odzwierciedlają w pełni podwyżek w hurcie, dlatego w najbliższych dniach ceny detaliczne mogą dalej rosnąć. W przypadku benzyny średnie ceny w kraju mogą wzrosnąć o 3-5 gr/l, oleju napędowego o 5-7 gr/, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Zmiany cen benzyny i oleju napędowego na stacjach w tym tygodniu to skumulowana reakcja na wzrosty cen na rynku hurtowym z ostatnich dni. Od 7 lutego br. benzyna bezołowiowa Pb95 zdrożała w sprzedaży hurtowej o około 17 groszy na litrze netto, olej napędowy o ok. 22 grosze na litrze. Zmiany cen na rynku detalicznym, choć znaczące, to jeszcze nie odzwierciedlające w pełni podwyżek w hurcie. Ceny benzyn w detalu wzrosły o ok. 10-11 groszy na litrze, a oleju napędowego o ok. 18 groszy na litrze.

Aktualne ceny paliw kształtują się na następującym poziomie dla: benzyny bezołowiowej 95 – 6,50 zł/l (+10 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 7,06 zł/l (+ 11 gr/l), oleju napędowego – 6,75 zł/l (+18 gr/l), autogazu – 2,92 zł/l (+2 gr/l).

Po ostatnich zmianach ceny benzyny i diesla na stacjach osiągnęły poziom najwyższy od listopada ub. roku i wciąż pozostają poniżej poziomów sprzed roku.

W najbliższych dniach ceny detaliczne mogą niestety dalej rosnąć. W przypadku benzyny średnie ceny w kraju mogą wzrosnąć o 3 – 5 gr/l, oleju napędowego o 5 – 7 gr/l.

W piątek rano ropa Brent kosztuje 82,6 USD/bbl i jest około 0,4 USD/bbl droższa niż przed tygodniem. Ceny spot rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam przekroczyły w mijającym tygodniu, po raz pierwszy od listopada 2023 roku, poziom 70 USD/bbl.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) oczekuje w tym roku rekordowej podaży ropy naftowej na poziomie 103,8 mln bbl/d. Produkcja ropy naftowej w krajach poza OPEC+ ma wzrosnąć w tym roku o 1,6 mln bbl/d przy czym 1,4 mln bbl/d wzrostu przypadnie na cztery kraje: USA, Brazylię, Gujanę i Kanadę. Prognozy tempa wzrostu konsumpcji zostały zrewidowane w dół o 20 tys. bbl/d do 1,22 mln bbl/d. IEA sugeruje, że ze względu na oczekiwaną nadwyżkę podaży ropy naftowej, OPEC+ może nie tylko przedłużyć dobrowolne cięcia produkcji w wielkości 2,2 mln bbl/d, obowiązujące wstępnie do końca marca, ale zwiększyć ich skalę począwszy od drugiego kwartału. Prognozowane przez IEA tempo wzrostu konsumpcji jest ponad 1 mln bbl/d niższe niż oczekuje OPEC, który utrzymał prognozy tempa wzrostu konsumpcji ropy naftowej w tym roku na poziomie 2,25 mln bbl/d.

Źródło: ISBnews / BM Reflex