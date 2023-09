We wrześniu poziom detalicznych cen benzyny i oleju napędowego najprawdopodobniej pozostanie jeszcze stabilny, ale kwestią czasu wydaje się być wzrost cen diesla, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Tegoroczne wakacje kończymy ze średnią ceną benzyny Pb95 na poziomie 6,67 zł/l oraz diesla 6,5 zł/l. W skali tygodnia benzyna podrożała symboliczny 1 gr/l, natomiast diesel o 5 gr/l. Ceny paliw są obecnie najwyższe od końca kwietnia tego roku. O ile benzyna jest już 3 gr/l droższa niż przed rokiem, tak za litr oleju napędowego płacimy około 1,24 zł mniej niż rok temu.

We wrześniu poziom detalicznych cen benzyny i diesla najprawdopodobniej pozostanie jeszcze stabilny. Ale kwestią czasu wydaje się być wzrost cen diesla. Różnica detalicznych cen benzyny i diesla spadła już do 17 gr/l i wszystko wskazuje na to, że w trakcie tegorocznej jesieni i zimy diesel będzie systematycznie droższy niż benzyna.

Dla UE będzie to pierwszy sezon jesienno-zimowy bez rosyjskich paliw. Embargo na eksport rosyjskich produktów naftowych do UE weszło bowiem w życie dopiero w lutym tego roku. Poziom zapasów diesla na europejskim rynku ARA był w ubiegłym tygodniu najniższy od grudnia 2022 roku i jak na tę porę roku pozostaje niski. W okresie letnim nie udało się odbudować zapasów oleju napędowego. Sezon jesiennych przestojów remontowych w europejskich rafinerach będzie w tym roku bardziej intensywny, w związku z czym oczekuje się, że Europa w tegoroczny sezon jesienno-zimowy wejdzie ponownie z rekordowo niskim poziomem zapasów.

Ceny październikowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się na poziomie 87 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent podrożała o ponad 3 USD/bbl. Ceny diesla na europejskim rynku ARA w okresie 25-31 sierpnia spadły o 50,75 USD/t (ok.150 zł/m3), natomiast benzyn o 26,25 USD/t (ok. 54 zł/m3). W przyszłym tygodniu Rosja ma przedstawić plan dalszych cięć eksportu w ramach porozumienia OPEC+. Rosja wcześniej zobowiązała się już do cięcia eksportu ropy w sierpniu o 0,5 mln bbl/d oraz zmniejszenia skali cięć we wrześniu do 0,3 mln bbl/d. Rosyjska ropa Urals FOB Rotterdam kosztuje obecnie 75 USD/bbl. W okresie styczeń-sierpień średnia cena rosyjskiej ropy Urals ukształtowała się na poziomie około 55 USD/bbl.

Źródło: ISBnews / BM Reflex