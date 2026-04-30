Na majówkę spodziewane są kolejne podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 17-19 groszy na litrze. To oznacza, że w okresie 1-4 maja za benzynę Pb95 zapłacimy blisko 6,45 zł/l, za diesla – 7,30 zł/l i za LPG około 3,82 zł/l, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy Reflex:

Niepewność dotycząca czasu trwania blokady oraz ryzyko wznowienia działań zbrojnych w Iranie sprawiały, że w tym tygodniu ceny ropy Brent ponownie osiągnęły poziom powyżej 110, a nawet 120 USD za baryłkę. Skutki tych wzrostów widzimy już na stacjach paliw, ale jeszcze bardziej odczujemy w weekend.

Po tym jak w ubiegłym tygodniu ceny benzyny i oleju napędowego spadły do poziomów najniższych od początku wojny w Iranie, w tym tygodniu nastąpił ponowny wzrost. Benzyna bezołowiowa 95 zdrożała średnio o 30 groszy na litrze, a olej napędowy o 42 gr/l, niwelując obniżkę z poprzedniego tygodnia.

Na majówkę szykują się kolejne podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 17-19 groszy na litrze. To oznacza, że w okresie 1-4 maja za benzynę Pb95 zapłacimy blisko 6,45 zł/l, za diesla – 7,30 zł/l i za LPG około 3,82 zł/l.

Średnie ceny paliw 30 kwietnia br.:

Benzyna bezołowiowa 95: 6,23 zł/l (+30 gr/l)

Benzyna bezołowiowa 98: 6,74 zł/l (+21 gr/l)

Olej napędowy: 7,08 zł/l (+42 gr/l)

Autogaz: 3,82 zł/l (-0,01 gr/l)

Prognoza cen na tydzień 19 (04-08.05.2026)

Pb95 – 6,55 zł/l (+0,32 zł/l)

Pb98 – 7,05 zł/l (+0,31 zł/l)

ON – 7,45 zł/l (+0,37 zł/l)

LPG – 3,89 zł/l (+0,07 gr/l)

Ropa naftowa

Na rynek ropy naftowej wraca większa zmienność cen i nowe maksima. W czwartek 30 kwietnia ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę Brent wzrosły chwilowo w okolice 126 USD/bbl ustanawiając nowe tegoroczne maksima, po czym rynek cofnął się w rejon 116 USD/bbl.

Ceny spot ropy Brent wzrosły w środę 22 kwietnia do 122 USD/bbl ale nadal jest to poziom niższy od tegorocznych maksimów ustanowionych 7 kwietnia na poziomie 144 USD/bbl.

Wzrost cen to efekt zmiany rynkowych oczekiwań co do czasu blokady Cieśniny Ormuz i ryzyka powrotu działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, po ostatnich wypowiedziach i zaleceniach prezydenta USA.W dalszym ciągu kwestią blokującą zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie jest przyszłość irańskiego programu nuklearnego. Amerykańska blokada Cieśniny Ormuz i irańskich portów ma trwać tak długo, aż Iran zaakceptuje amerykańskie warunki w zakresie rozwoju swojego programu nuklearnego. Dodatkowo ponownie pojawiły się groźby wznowienia amerykańskich ataków militarnych.

Tymczasem eksport amerykańskiej ropy naftowej wzrósł w ubiegłym tygodniu aż o 34% do 6,44 mln bbl, tym samym USA pierwszy raz w historii stały się eksporterem netto ropy naftowej. Głównymi odbiorcami ropy naftowej jest Europa (23%), Korea Pd. (22%) oraz Japonia(11%). Znalazło to oczywiście swoje odzwierciedlenie w spadku komercyjnych zapasów ropy naftowej w USA o 6,2 mln bbl/d oraz rezerw strategicznych o 7,1 mln bbl/d. Rekordowe poziomy osiąga również amerykański eksport produktów naftowych.

Źródło: ISBnews