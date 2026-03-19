Ceny producentów spadły o 2,3% r/r w lutym br., zaś w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Według wstępnych danych w lutym 2026 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w porównaniu z lutym 2025 r. (o 2,3%), wzrosły natomiast w stosunku do stycznia 2026 r. (o 0,1%)” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał spadek w ujęciu rocznym o 2,4%.

Według wstępnych danych w lutym 2026 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w porównaniu z lutym 2025 r. o 3,8%, a w stosunku do stycznia 2026 r. utrzymały się na poziomie zbliżonym do notowanych w poprzednim miesiącu, podał też GUS.

