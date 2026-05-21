Ceny producentów wzrosły o 1,9% r/r w kwietniu br., zaś w ujęciu miesięcznym o 0,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Według wstępnych danych w kwietniu 2026 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły zarówno w porównaniu z kwietniem 2025 r. (o 1,9%), jak i marcem 2026 r. (o 0,5%)” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał spadek w ujęciu rocznym o 0,1%.

Według wstępnych danych w kwietniu 2026 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły zarówno w porównaniu z kwietniem 2025 r. (o 5,6%), jak i z marcem 2026 r. – o 1,2%, podał też GUS.

