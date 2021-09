Przełom sierpnia i września na rynku ropy naftowej był szczególnie intensywnym czasem w Stanach Zjednoczonych. Huragan Ida, który przeszedł nad wschodnią częścią USA, przyniósł największe zniszczenia od kilkunastu lat i na wiele dni sparaliżował amerykański sektor naftowy.

W poprzednim tygodniu amerykańskie rafinerie, z których większość jest zlokalizowana w stanie Luizjana, zaczęły już powracać do podwyższonej aktywności. Sytuacja jednak wygląda znacznie gorzej w przypadku wydobycia ropy naftowej spod dna morskiego na platformach offshore. Spółka Royal Dutch Shell już kilka dni temu ostrzegała, że powrót do „normalności” po huraganie Ida może potrwać wiele tygodni. Jak dotychczas, na platformach wiertniczych wznowione zostało jedynie około połowy utraconej ze względu na huragan produkcji ropy naftowej w rejonie Zatoki Meksykańskiej.

Tymczasem huragany nadal przypominają o sobie w amerykańskim sektorze naftowym. Zaledwie dwa tygodnie po uderzeniu huraganu Ida, nad te rejony nadciąga huragan Nicholas. Ma on uderzyć najmocniej w Teksasie i przynieść zarówno silne wiatry, jak i możliwe podtopienia. Co prawda Nicholas najprawdopodobniej nie będzie tak niszczycielski jak Ida, ale i tak doprowadził on do wznowienia ewakuacji pracowników z tych platform wiertniczych, jak również do wstrzymania ruchu w porcie w Houston, kluczowego z punktu widzenia eksportu ropy naftowej i paliw z USA.

Zagrożenie kolejnym huraganem to czynnik, który pozytywnie wpływa na ceny ropy naftowej. W ostatnich dniach notowania ropy rosną. W przypadku ropy naftowej WTI, znajdują się one obecnie w okolicach 71 USD za baryłkę, a w przypadku ropy naftowej Brent, mamy do czynienia z rejonami 74 USD za baryłkę. Dla obu rodzajów ropy naftowej, jest to najwyższy poziom cen od pierwszych dni sierpnia bieżącego roku, a więc od ponad miesiąca.

Źródło: ISBnews / Paweł Grubiak, Superfund TFI