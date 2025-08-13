Ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 5,7% r/r w lipcu 2025 r., wynika z raportu UCE Research i uczelni WSB Merito. W poprzednich dwóch miesiącach wzrosty wynosiły odpowiednio o: 5,8% i 5,7% r/r.

„Według cyklicznie wydawanego raportu pt. 'Indeks cen w sklepach detalicznych’, autorstwa UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito, w lipcu br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 5,7% r/r. Dotyczyło to 17 kategorii, w tym żywności, napojów (bezalkoholowych i alkoholowych) oraz pozostałego asortymentu, np. chemii gospodarczej i art. dla dzieci. W czerwcu podwyżka r/r wyniosła 5,8%, a w maju – 5,7%. Z kolei ceny samej żywności poszły w górę o 4,9% r/r” – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

„Ogólny wskaźnik wzrostu cen w sklepach detalicznych cały czas waha się w granicach od 5,5% do 5,9%, podczas gdy inflacja podawana przez GUS spadła z 4,9% w styczniu do 3,1% w lipcu. Oznacza to, że poza cenami żywności i energii pozostałe elementy wchodzące w skład koszyka inflacyjnego wykazywały zdecydowanie mniejszą zmienność cenową” – powiedziała Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Według raportu, warzywa potaniały o 1,7% r/r, a najbardziej podrożały art. tłuszczowe – o 14,2% r/r, zaś w TOP5 wzrostów cen widać też używki ze średnim wzrostem 10,3% r/r, owoce – 9,1%, środki higieny osobistej – 8,2%, a także chemię gospodarczą – 7,9%. Natomiast ceny samej żywności rok do roku poszły w górę o 4,9%.

Badanie dotyczyło 17 kategorii i ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą 91 tys. cen detalicznych z ponad 43 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych.

Źródło: ISBnews