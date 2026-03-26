Rząd podejmie dziś decyzje ws. paliw, które obniżą ich ceny o ok. 1,2 zł na litrze, poinformował premier Donald Tusk.

„Polski rząd dziś o godzinie 18 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby […] ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że wykorzystane zostaną dostępne rządowi narzędzia w ramach tzw. pakietu CPN – „Ceny Paliw Niżej”.

Zamiarem rządu jest, aby zmiany były uchwalone przez parlament jeszcze jutro i by jutro trafiły na biurko prezydenta.

„Jeszcze przed świętami powinniśmy zobaczyć ceny obniżone o ok. 1,2 zł na litrze każdego z paliw” – powiedział premier.

Rozwiązania obejmują:

– obniżenie VAT na paliwa z 23% do 8%,

– obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisani UE: akcyzy na benzynę o 29 gr i na olej napędowy o 28 gr.

„Na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych VAT i akcyzy wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa. […] Cena maksymalna będzie ustalana każdego dnia” – powiedział Tusk podczas konferencji.

