Polski Fundusz Rozwoju (PFR) chce, by środki dostępne w ramach tarczy finansowej zaczęły trafiać do przedsiębiorstw od czwartego tygodnia kwietnia, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

„Będziemy robili wszystko, aby firmy miały dostęp do tego finansowania w czwartym tygodniu kwietnia” – powiedział Borys w programie „Gorąca linia” „Pulsu Biznesu”.

„Szacujemy, że takich firm jest w gospodarce 50-60%, które odczuwają skutki tego kryzysu, stąd zakładamy, że z tego wsparcia finansowego skorzysta między 350 a 400 tys. firm” – dodał.

Przedstawiając tarczę finansową w środę, premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że środki w ramach niej zaczną trafiać do firm za 2-3 tygodnie.

Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

