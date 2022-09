Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) jest gotów do „agresywnych” działań, aby zapobiec zakorzenieniu się koncepcji wysokiej inflacji, zadeklarował prezes Fedu Jerome Powell.

„Jeśli koncepcja wysokiej inflacji zakorzeni się w ekonomicznym myśleniu ludzi o ich decyzjach, to koszt powrotu do stabilności cen po prostu wzrośnie. Chcemy tego uniknąć, chcemy działać teraz agresywnie, wykonać nasze zadanie i kontynuować je aż do skutku” – powiedział Powell podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji wskazał, że Fed przewiduje konieczność dalszych podwyżek stóp procentowych i oczekuje, że w miarę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, właściwe stanie się spowolnienie tempa podwyżek. Podkreślił, że dane historyczne „zdecydowanie przestrzegają” przed przedwczesnym luzowaniem polityki monetarnej.

FOMC postanowił dzisiaj podnieść poziom głównej stopy procentowej do 3-3,25%. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

Źródło: ISBnews