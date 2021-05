Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce rozpocząć w przyszłym tygodniu negocjacje dotyczące umów społecznych dla energetyki i sektora węgla brunatnego, poinformował ISBnews wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń

„Chciałbym, aby już w przyszłym tygodniu mogły się rozpocząć negocjacje dotyczące energetyki i górnictwa węgla kamiennego i wypracowania umów społecznych dla tych dwóch branż ” – powiedział ISBnews Soboń.

Resort aktywów państwowych przygotował już wstępny projekt zakładający oddzielenie do osobnego podmiotu konwencjonalnych aktywów energetycznych i kopalnie węgla brunatnego.

Dziś podpisano umowę społeczną dotyczącą sektora węgla kamiennego.

„Dziś rozpoczynamy konsultacje tego programu i mogę zapewnić, że strona społeczna energetyki i górnictwa węgla kamiennego będzie miała we mnie partnera. Chcemy to tak prowadzić, aby podpisać analogiczne porozumienie do tego podpisanego dziś, także dla sektora energetyki i górnictwa węgla brunatnego” – powiedział Soboń podczas konferencji prasowej po podpisaniu umowy.

Wiceminister zadeklarował, że negocjacje będą prowadzone w zgodzie ze stroną społeczną.

„Zawsze jesteśmy gotowi uruchomić pomoc publiczną, aby transformacja była sprawiedliwa, dlatego musi uwzględniać uzgodnienia społeczne, być rozłożona w czasie i gwarantować rozwój po okresie gdy przemysł wydobywczy zakończy swoją działalność” – dodał Sasin.

Źródło: ISBnews