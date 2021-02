Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPIT) planuje utworzenie w II kw. konta przedsiębiorcy, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Konto to ma powstać na biznes.gov.pl. w

„W II kw. chcemy utworzyć konto przedsiębiorcy, które będzie utworzone na biznes.gov.pl, czyli w jednym miejscu przedsiębiorca będzie mógł załatwić wszystkie sprawy urzędowe. I jedyne, czego będzie potrzebował, to jest aktywny profil zaufany” – powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

MRPiT ma dostarczyć narzędzi informatycznych i wsparcie konsultantów infolinii.

Dyrektor departamentu gospodarki elektronicznej w resorcie Dominik Wójcicki podkreślił, że biznes.gov.pl ma być hubem informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców.

Obecnie dane przedsiębiorców znajdują się na stronie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

CEIDG obsługuje 2,5 mln aktywnych przedsiębiorców; średnio dziennie wpływa 6 tys. wniosków, ale zdarza się że liczba wniosków przekracza nawet 13 tys. Od marca do końca II kw. przedsiębiorcy będą mogli realizować usługi zarówno w CEIDG, jak biznes.gov.pl, później mają być one dostępne tylko w biznes.gov.pl.

Przedsiębiorcy mają też otrzymać nowe narzędzia, m.in. newsletter, centrum pomocy, zbiór, gdzie każdy może uzyskać dostęp do publicznych informacji z CEIDG, wyszukiwarkę firm, w przyszłości wyszukiwarka ta będzie połączona również z bazą Krajowego Rejestru Sądowego (we wrześniu/październiku 2021 r.). Również we wrześniu przedsiębiorcy będą mogli odbierać wiadomości i konto przedsiębiorcy.

Harmonogram rozwoju konta przedsiębiorcy zakłada przygotowanie wyszukiwarki firm, wprowadzenia e-doręczeń da przedsiębiorców (do października br.), a także pulpitu przedsiębiorcy, który ma pomóc przedsiębiorcom zarządzać ich cyfrową tożsamością.

Źródło: ISBnews