Po pozytywnych zaskoczeniach z przemysłu i budownictwa odczyt sprzedaży detalicznej za wrzesień, która przyspieszyła z 3,1% do 6,4% r/r, był „lekko rozczarowujący”, ocenia Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao. Tym niemniej nie oznacza to pogorszenia koniunktury w sektorze, a „pozytywna opowieść” o polskim konsumencie jest dalej w mocy, podkreślili analitycy w komentarzu do danych GUS.

„We wrześniu nie zobaczyliśmy hat tricka: o ile produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa zaskoczyły wyraźnie w górę, o tyle sprzedaż detaliczna uplasowała się raczej po gorszej stronie oczekiwań. Sprzedaż przyspieszyła bowiem z 3,1 do 6,4% r/r, co jest wynikiem nieco niższym od konsensusu (ok. 7%) i naszej prognozy (8% r/r). Dlaczego ten wynik to małe, ale jednak rozczarowanie? W ostatnim miesiącu nie było trudno o duże przyspieszenie sprzedaży, sprzyjały temu bowiem zarówno dni robocze, jak i bardzo niska baza z poprzedniego roku (wrzesień 2024 r. był w sprzedaży szokująco słabym miesiącem i do dziś nie wiadomo dlaczego)” – czytamy w komentarzu.

Tym niemniej spojrzenie na szczegóły wrześniowego odczytu wskazuje, że niespodzianka rozłożyła się równo po wszystkich kategoriach i w żadnej nie jest duża, dodali analitycy.

„Trendy i mechanizmy, na które liczyliśmy i które dostrzegaliśmy w ostatnich miesiącach, nie zniknęły:

– Mocny wynik sprzedaży dóbr trwałego użytku, ze szczególnym uwzględnieniem mebli i sprzętu RTV i AGD (+16,1% r/r).

– Solidny wzrost sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia pomimo relatywnie późnego początku sprzedaży jesiennych kolekcji. Ten sam czynnik (pogoda) sugeruje, że sezonowa sprzedaż w tej kategorii będzie skoncentrowana w październiku, co powinno podbić tu dynamikę powyżej 20% r/r.

– Dalsze przyspieszenie sprzedaży paliw (do 7,1% r/r). To dobre miesiące lubią układać się w serie, co przy stabilnych cenach paliw powinno dać kontynuację trendu w najbliższych miesiącach” – wymieniono dalej.

Po serii danych za wrzesień Pekao nie zmienia poglądu na wzrost PKB w III kw.

„Szacujemy, że PKB Polski przyspieszył do 3,9% r/r, zaś w całym 2025 urośnie o 3,6%. Konsumpcja była od kilku miesięcy czarnym koniem tego roku i dzisiejsze dane potwierdzają jej status” – zakończono w komentarzu.

Źródło: ISBnews