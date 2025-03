Silny złoty oraz spadkowa tendencja inflacji bazowej „super core” (po wyłączeniu cen administrowanych), dają przestrzeń do powrotu do obniżek stóp procentowych w Polsce w III kw. br., oceniają ekonomiści Goldman Sachs. Według nich, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe o 100 pb do końca br.

„Nadmiernie restrykcyjna polityka pieniężna jest kluczowym czynnikiem wpływającym na siłę złotego. Mimo to wydaje się, że są niewielki perspektywy na obniżki stóp przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się na przełomie maja i czerwca (które według sondaży prawdopodobnie wygra kandydat Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski). Spodziewamy się kolejnej obniżki stóp procentowych w III kw. 100 pb do końca roku” – czytamy w analizie banku „CEE Trip Notes – Currency Concerns in Poland, Nearing Neutral in Czech, Hawkish in Hungary, Risks in Romania”.

Ekonomiści Goldman Sachs wskazują, że złoty jest bliski 10-letnich maksimów, umacniając się o 12% w stosunku do euro od 2022 r. (średnia roczna) i 3% od ubiegłego roku.

„Szacuje się, że przełożenie na CPI szacuje się na około 0,2% w ciągu 2 lat, co oznacza znaczące skutki dezinflacyjne” – podkreślono w materiale.

Według banku, inflacja konsumencka CPI „zasadnicza pozostanie stabilna w lutym i marcu, a następnie znacznie spadnie od kwietnia”, zaś bazowa „super core” wykazuje tendencję spadkową.

„Inflacja zasadnicza wyniosła w styczniu 5,3% r/r,po częściowym zniesieniu limitu cen energii w II poł. 2024. Oficjalna miara bazowa, która obejmuje szeroki zakres cen administrowanych, jest obecnie stabilna na poziomie około 4%. Jednak zharmonizowana miara bazowa UE i krajowa miara 'super core’ mieszczą się w przedziale 3-3,5% i wykazują tendencję spadkową. Oczekuje się, że inflacja zasadnicza pozostanie zasadniczo stabilna w lutym i marcu, a następnie znacznie spadnie od kwietnia” – czytamy dalej.

Szacunki banku sugerują mniejszy wpływ możliwego odmrożenia cen energii przez rząd w IV kw. na inflację konsumencką niż przedstawione szacunki NBP.

Jak podał NBP, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4% w grudniu 2024 r. w ujęciu rocznym wobec 4,3% r/r w poprzednim miesiącu. W ujęciu miesięcznym inflacja bazowa spadła o 0,1%. Po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) inflacja wyniosła 3,2% r/r wobec 3,2% miesiąc wcześniej; (0% m/m).

Konsensus rynkowy wyniósł 3,9% r/r dla inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Źródło: ISBnews