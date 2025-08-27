Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zostanie ukończony wcześniej, niż zakładają to plany, poinformował premier Donald Tusk.

„CPK ruszyło i inwestycja będzie gotowa szybciej niż zakładamy. W najbliższych dniach i tygodniach będą podjęte nie tylko decyzje, ale działania” – powiedział Tusk podczas Rady Gabinetowej.

„Na infrastrukturę – tj. kolej, lotniska w przyszłym roku – o którym dzisiaj przygotowywany budżet mówi – wydamy blisko 100 mld zł. W ostatnim roku naszych poprzedników to było niecałe 50 mld zł” – zapowiedział premier.

Dodał, że repolonizowany jest proces inwestycji infrastrukturalnych. „Realizujemy to także w energetyce” – wskazał.

Prace na terminalu lotniska CPK mają rozpocząć się w 2026 roku od budowy fundamentów głębokich. Zgodnie z harmonogramem, w 2029 r. zakończy się budowa tunelu i podziemnej stacji kolejowej. Lotnisko powinno zostać uruchomione do końca 2032 r. – wraz z pierwszym odcinkiem linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews