Piętnaście podmiotów chce zaprojektować i wybudować bocznicę kolejową do Centralnego Portu Komunikacyjnego o wartości ok. 300 mln zł brutto, podał CPK. Wśród nich są m.in. Torpol, Trakcja, Budimex, Unibep i Mostostal Warszawa.

„W przetargu znalazło się 15 ofert, wszystkie mieszczą się w kosztorysie. Teraz spółka CPK przystąpi do ich weryfikacji i analiz oraz oceny ofert pod kątem ceny. Zgodnie z harmonogramem wyłoniony wykonawca będzie miał 36 miesięcy od momentu podpisania umowy na zrealizowanie zadania. W kolejnym kroku planowane jest wspólne z PKP PLK postępowanie przetargowe na włączenie bocznicy w istniejącą linię kolejową nr 3 (LK3)” – czytamy w komunikacie.

Lista oferentów jest następująca:

Roverpol sp. z o.o. – lider konsorcjum i Rover Infraestructuras SA (Hiszpania) – partner konsorcjum

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. – lider konsorcjum i Aldesa Construcciones SA oraz COALVI SA (Hiszpania) – partnerzy konsorcjum

Intop SA

Torpol SA

Trakcja SA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.

Budimex SA

Colas Rail Polska sp. z o.o. – lider konsorcjum i Mostostal Warszawa SA – partner konsorcjum

Strabag sp. z o.o.

PORR SA

Torkol sp. z o.o. – lider konsorcjum i Primost Południe sp. z o.o. – partner konsorcjum

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. – lider konsorcjum i NDI Energy sp. z o.o, E=R=G sp. z o.o. sp. K., NDI Sopot SA – partnerzy Konsorcjum

Track Tec Construction sp. z o.o. – lider konsorcjum i Unibep Spółka Akcyjna [Oddział Infrastruktury Unibep SA w Białymstoku] – partner konsorcjum

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. – lider konsorcjum i Poleko Budownictwo sp. z o.o. – partner konsorcjum

DUNA POLSKA SA – lider konsorcjum i ZUE SA – partner konsorcjum.

Bocznica kolejowa o długości około 5 km powstanie w ramach projektu „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania – budowa bocznicy kolejowej na odcinku linia kolejowa nr 3 – Centralny Port Komunikacyjny”. W pierwszym etapie będzie wykorzystywana jako miejsce przeładunku materiałów na potrzeby budowy Lotniska CPK, węzła kolejowego i linii 85, łączącej w standardzie KDP Warszawę z Łodzią. W kolejnym, po zakończeniu budowy portu lotniczego, będzie pełniła rolę bocznicy paliwowej, przypomniano.

Z uwagi na zbieżność śladu bocznicy z linią CMK Północ (bocznica będzie skrajnym, zachodnim torem fragmentu odcinka CPK – Płock – Włocławek), wykonawca projektowanej infrastruktury dostosuje ją do parametrów docelowych linii w zakresie nasypów kolejowych, obiektów mostowych i inżynieryjnych, podano także.

Źródło: ISBnews