Centralny Port Komunikacyjny (CPK) odebrał od master architekta projekt budowlany nowego terminala pasażerskiego i dworca kolejowego, podała spółka. Obecnie przygotowuje dokumentację do złożenia do wojewody mazowieckiego wniosków o wydanie pozwoleń na budowę. Prace mają ruszyć w 2026 roku, a uruchomienie pierwszego etapu lotniska CPK planowane jest przed końcem 2032 r.

Odebrany projekt budowlany i dokumentacja do pozwolenia na budowę dotyczy terminala pasażerskiego i dworca kolejowego. Ta dla dworca autobusowego została odebrała na początku czerwca tego roku. Za przygotowanie projektu odpowiadał zespół master architekta, złożony z wybranego w przetargu konsorcjum brytyjskich biur projektowych: Foster + Partners i Buro Happold, a także ponad 30 innych firm podwykonawczych z różnych branż.

„Zaprojektowana powierzchnia terminala pasażerskiego lotniska CPK to ok. 450 tys. m2 w I etapie realizacji. Dla porównania, powierzchnia terminala na Lotnisku Chopina w Warszawie to 165 tys. m2” – czytamy w komunikacie.

W terminalu CPK obsługa pasażerów odbywać się będzie na trzech poziomach:

Poziom +2: odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty dla strefy Schengen, oraz część przylotów ze strefy Non-Schengen,

Poziom +1: przyloty i odloty dla strefy Non-Schengen, centra transferowe oraz kontrola paszportowa,

Poziom 0: wyjścia autobusowe dla stref Schengen i Non-Schengen, hala odbioru bagażu oraz hala przylotów, wymieniono.

„Budynek główny będzie połączony z pirsami, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. Projekt przewiduje, że w I etapie realizacji lotnisko CPK będzie w stanie obsłużyć do ok. 11 tys. pasażerów na godzinę. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check, która zwiększy liczbę stanowisk do 170” – czytamy dalej.

Projekt terminala pasażerskiego obejmuje dwie fazy: do obsługi 34 mln i 44 mln pasażerów rocznie. Zakładany docelowy udział pasażerów transferowych, którzy na Lotnisku CPK będą przesiadali się do innych samolotów, to 35-40%.

Projekt w I fazie zakłada dostępność 26 dedykowanych stanowisk kontaktowych dla samolotów wąskokadłubowych oraz 23 stanowiska kontaktowe dla szerokokadłubowych, w tym 18 elastycznych typu MARS umożliwiających zamienne ustawienie dwóch samolotów wąskokadłubowych w miejsce jednego szerokokadłubowego.

Łącznie na stanowiskach kontaktowych wyposażonych w rękawy lotnicze możliwa będzie początkowo obsługa od 49 do 67 statków powietrznych – w zależności od typu floty. Dla porównania: na Lotnisku Chopina możliwe jest jednoczesne ustawienie na stanowiskach kontaktowych tylko ośmiu samolotów szerokokadłubowych, a łącznie na wszystkich stanowiskach wyposażonych w pomosty pasażerskie możliwa jest obsługa od 22 do 27 statków powietrznych, wynika z materiału.

Projekt CPK zakłada integrację transportu – lotniczego, kolejowego i autobusowego. Inwestor przewiduje, że nawet połowa pasażerów będzie dojeżdżać na lotnisko pociągami i autobusami.

W styczniu tego roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną dla Lotniska CPK. W spółce trwają przygotowania do złożenia do wojewody wniosków o pozwolenie na budowę m.in. dla terminala, dworca kolejowego i dworca autobusowego oraz niektórych obiektów wspierających, m.in. budynków lotniskowej straży pożarnej.

Prace na terminalu mają rozpocząć się w 2026 r od budowy fundamentów głębokich (palowania). Zgodnie z harmonogramem, w 2029 r. zakończy się budowa tunelu i podziemnej stacji kolejowej. Lotnisko CPK powinno zostać uruchomione do końca 2032 r. – wraz z pierwszym odcinkiem linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. W ramach ostatniego z tych przedsięwzięć trwa projektowanie, wykup nieruchomości oraz pozyskiwanie zezwoleń, a na terenie Łodzi także prace budowlane.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews