Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosił postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, które wyłoni wykonawcę projektu oraz budowy tunelu i stacji kolejowej wraz z halą peronową pod Lotniskiem CPK, podała spółka. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 12 grudnia 2025 roku. Zawarcie umowy planowane jest w I kwartale 2027 roku, a finał prac w 2031 roku.

W pierwszym etapie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego podmioty złożą wnioski o dopuszczenie do udziału. Do kolejnego, czyli właściwego etapu dialogu konkurencyjnego, spółka CPK zamierza dopuścić maksymalnie pięciu oferentów w każdej z części postępowania. Wyłoniony podmiot będzie odpowiedzialny zarówno za budowę, jak i prace projektowe stacji i tunelu wraz z halą peronową, wyjaśniono w komunikacie.

„Szukamy wykonawcy, który już realizował inwestycje infrastrukturalne w Polsce, szczególnie roboty tunelowe, gwarantującego swoim doświadczeniem najwyższy poziom wykonanych prac” – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, cytowany w komunikacie.

Tunel pod Lotniskiem CPK będzie miał całkowitą długość ok. 6 km. W obiekcie o zmiennej szerokości – od około 50 do 160 metrów – zlokalizowanym na osi wschód-zachód, przebiegną linie kolejowe nr: 5, 85 oraz 88. Od wschodniej strony tunelu znajdzie się 6 torów, które w obszarze dworca kolejowego rozwidlą się do 12, a następnie w zachodniej części tunelu zwężą się ponownie do 6 torów. Zachodni wylot, zakończony rozplotami, umożliwi wyjazd w kierunku Gdańska, Katowic i Łodzi, a wschodni pozwoli na bezpośredni przejazd do Warszawy, podano także.

Stacja i tunel kolejowy pod Lotniskiem CPK zgodnie z harmonogramami mają zostać oddane do użytku pod koniec2032 r.- równocześnie z odcinkiem KDP między Warszawą i Łodzią. Kolejne fragmenty kolejowego „Y”z Łodzi do Wrocławia i z Sieradza do Poznania powinny zostać uruchomione do końca2035 r., przypomniano w komunikacie.

Źródło: ISBnews