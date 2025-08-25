Centralny Port Komunikacyjny (CPK) planuje w tym roku dalsze prace nad Zintegrowaną Siecią Kolejową (ZSK), co pozwoli na ostateczne doprecyzowanie Podprogramu Kolejowego CPK, wynika z opublikowanego dziś dokumentu „Nowa droga CPK”.

„W kolejnych krokach przewidzianych na rok 2025 znajdują się m.in. dalsze prace nad Zintegrowaną Siecią Kolejową, co pozwoli na ostateczne doprecyzowanie Podprogramu Kolejowego CPK oraz podpisanie umowy inwestycyjnej z Polskimi Portami Lotniczymi mającej na celu doprecyzowanie modelu finansowego i organizacyjnego Lotniska CPK” – czytamy w opracowaniu.

„Rozwój kolei musi być dostosowany do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. W ramach projektu ZSK uwzględnimy dane i analizy, w tym wskazywane potrzeby regionów. Takie podejście pozwoli ocenić zasadność i priorytety dalszych prac w sposób uporządkowany, analityczny i konsultacyjny. Dzięki temu powstanie spójny i stabilny plan rozwoju infrastruktury kolejowej dla Polski” – dodał członek zarządu CPK ds. kolejowych Piotr Rachwalski, cytowany w komunikacie poświęconym „Nowej drodze CPK”.

CPK podało, że w wyniku przeglądu realizacji komponentu kolejowego CPK sformułowano szereg kluczowych wniosków i rekomendacji.

„Przede wszystkim wskazano, że harmonogramy zakładające budowę około 2000 km linii kolejowych były nadmiernie napięte i nie uwzględniały wystarczających buforów czasowych. Szczególnie etap budowy, jako najbardziej kosztochłonny, wymagał głębokiej racjonalizacji i priorytetyzacji poszczególnych inwestycji, uwzględniającej zarówno ograniczoną dostępność finansowania, jak i potencjalne korzyści sieciowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz uwzględniając stan zaawansowania przygotowań, jako kluczowe i priorytetowe przedsięwzięcie wskazano realizację linii 'Y’, łączącej Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań” – czytamy także w dokumencie.

W odniesieniu do pozostałych linii, dla których prognozowany jest ograniczony ruch pasażerski, rekomenduje się doprowadzenie prac przygotowawczych do etapu umożliwiającego ich racjonalne zawieszenie i wykorzystanie przeprowadzonych analiz w przyszłości, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki ekonomiczne i instytucjonalne, podano również.

„Realizacja ambitnego planu CPK wymaga również zwiększenia dostępu do źródeł finansowania – zarówno krajowych, jak i unijnych. Rekomenduje się także pogłębienie dialogu z rynkiem wykonawców, aby odpowiednio przygotować sektor budowlany do skali planowanych przedsięwzięć i zapewnić efektywność ich wdrażania. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie skutecznej, skoordynowanej realizacji kolejowego komponentu CPK w nadchodzących latach. W wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz wyciągniętych wniosków, Centralny Port Komunikacyjny we współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, rozpoczął prace nad koncepcją Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK)” – czytamy dalej.

Efektem tych działań będą rekomendacje dla Rady Ministrów w zakresie określenia długofalowego planu rozwoju sieci kolejowej w Polsce. Plan zakłada realizację działań bazujących na modelu policentrycznym, uwzględniającym rozproszenie ośrodków miejskich oraz na danych o krajowych potokach pasażerskich. Dzięki temu możliwe będzie równomierne rozwijanie infrastruktury transportowej, także w mniej zurbanizowanych regionach. Rozwój kolei zostanie dostosowany do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, określonych na podstawie zebranych danych i analiz, w tym zrealizowanych w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej. Na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym projekt przyczyni się do znaczącego usprawnienia transportu publicznego i ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.

Autorzy raportu przypomnieli, że w listopadzie 2024 roku podjęto również kluczową decyzję o zwiększeniu prędkości eksploatacyjnej na liniach wchodzących w skład 'Y’ z pierwotnie zakładanych 250 km/h do docelowych 350 km/h. Zmiana ta jest zgodna z podstawową ideą budowy kolei dużych prędkości (KDP) – maksymalnym skróceniem czasu podróży pomiędzy największymi aglomeracjami. Choć już od 2020 roku linie te były projektowane z myślą o prędkości 350 km/h, wcześniejsze założenia zakładały wprowadzenie niższej prędkości w momencie oddania nowo wybudowanej linii kolejowej do eksploatacji. Decyzja dotycząca prędkości eksploatacyjnej pozwala na pełne wykorzystanie potencjału nowej infrastruktury, co znacząco zwiększa konkurencyjność transportu kolejowego.

Dokument „Nowa droga CPK” jest opracowaniem przygotowanym w spółce CPK w 2025 r., które zestawia wnioski z audytów wewnętrznych z 2024 r. oraz opisuje nowe podejście do budowy Lotniska CPK, rozbudowy sieci kolejowej i rozwoju regionu okołolotniskowego w ramach Programu CPK.

Źródło: ISBnews