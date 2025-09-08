Plan postępowań inwestycyjnych spółki CPK zakłada, że w latach 2026 – 2028 uruchomionych zostanie niemal 100 postępowań o wartości powyżej 1 mln zł netto każdy. W samym przyszłym roku orientacyjna wartość przetargów sięgnie ok. 40 mld zł, wobec orientacyjnie ok. 30 mld zł w 2025 r. Największe z przyszłorocznych postępowań mają dotyczyć m.in. robót budowalnych na linii kolejowej Warszawa – Łódź oraz budowy dróg i infrastruktury lotniskowej, podała spółka.

Do końca sierpnia spółka CPK ogłosiła postępowania inwestycyjne o wartości ok. 18 mld zł.

„Plany CPK zakładają wszczęcie wielu ważnych postępowań jeszcze w tym roku. W ostatnim kwartale 2025 r. ruszyć ma m.in. postępowanie wykonawcze dotyczące palowania pod budynek terminala. Będzie ono realizowane w ramach umowy ramowej na roboty zasadnicze: praceziemne, wykonaniefundamentów terminala i budowętunelu kolejowego pod lotniskiem. Umowa ramowa, w której ogłaszane będą postępowania wykonawcze jest warta ponad 10 mld zł. Jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone postępowania na dwa pierwsze odcinki KDP na linii Warszawa – Łódź. Zgodnie z harmonogramem spółka planuje ogłosić przetargi na projekt wykonawczy i realizację dwóch odcinków – od Warszawy Zachodniej do Konotopy (o długości 18 km) i od Konotopy do CPK wraz z łącznicą Parzniew – Kotowice (13 km)” – czytamy w komunikacie.

Z kolei wydatki powyżej 2,2 mld zł zaplanowano dla przetargów na projektowanie ibudowę drógwokół lotniska. W ramach zawartych umów powstanie lub zostanie przebudowanych ponad 90 km dróg przy nowym porcie lotniczym.Postępowania te będą realizowane w ramach zawartych już umów ramowych, podano także.

„Za nami rozstrzygnięcie w tym roku m.in. przetargu o wartości 2,2 mld zł na budowę tunelu dalekobieżnego w Łodzi oraz ogłoszenie postępowania w sprawie budowy terminala pasażerskiego, którego wartość przekroczy 5 mld zł” – dodał prezes CPK Filip Czernicki.

W pierwszej połowie września 2025 roku Centralny Port Komunikacyjny zaprezentował plan postępowań inwestycyjnych, które spółka planuje ogłosić w latach 2026 – 2028. Mowa o postępowaniach o wartości powyżej 1 mln zł. Plan zawiera m.in. przewidywane terminy wszczęcia postępowań w ujęciu kwartalnym i półrocznym, a także przybliżone wartości zamówień przedstawione w formie kilku przedziałów: od ponad 1 mln zł do ponad 5 mld zł, przypomniano.

„Jakie są plany inwestycyjne CPK na 2026 rok? Orientacyjna wartość postępowań inwestycyjnych do ogłoszenia w ciągu 12 miesięcy ma wynieść ok. 40 mld zł: ok. 7 mld zł w I kwartale, ok. 20 mld zł w II kwartale, ok. 3 mld zł w III kwartale i ok. 10 mld zł w IV kwartale przyszłego roku. Największe postępowania kolejowe to m.in. wybór wykonawcy na roboty budowlane w ramach budowy linii kolejowej LK85 Warszawa – Łódź i wybór wykonawcy robót budowlanych na budowę dworca kolejowego wraz z halą peronową” – wymieniono.

Ogłoszenie kolejnych postepowań o dużej wartości przyniesie rok 2027. To wtedy planowane są m.in.: wybór wykonawcy robót budowlanych dla odcinków „Y – Sieradz Północny – Kępno” (powyżej 5 mld zł) oraz „Y – Kępno – Czernica Wrocławska” (powyżej 5 mld zł), a także wybór wykonawcy robót budowlanych dla jednego z pakietów projektu „Y – Węzeł Kolejowy CPK” (wartość między 3 a 5 mld zł). W tym okresie wszczęte mają również zostać postępowania na budowę infrastruktury lotniskowej w obszarze Airside Północ (od 1 mld zł do 3 mld zł), wybór wykonawcy robót budowlanych na realizację bazy paliw wraz z Kolejowym Frontem Rozładunkowym (od 1 mld zł do 3 mld zł), a także postępowanie na budowę infrastruktury zasilającej inwestycję CPK (od 500 mln zł do 1 mld zł).

Rok 2028 to – zgodnie z zapowiedziami spółki – kolejny pakiet postępowań planowanych do ogłoszenia przez CPK. Te największe w części kolejowej obejmą m.in. wybór wykonawcy budowy odcinków linii „Y – Sieradz – Pleszew” (powyżej 5 mld zł), „Y – Pleszew – Poznań” (powyżej 5 mld zł) oraz „Y – Łódź – Sieradz Północny” (powyżej 5 mld zł). W komponencie lotniskowym ogłoszone zostaną m.in. przetargi na realizację prac budowlanych obiektów Airside (od 500 mln zł do 1 mld zł), budowę Centrum Kontroli Operacji Lotniczych czy garażu wielopoziomowego, czytamy także.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews