Spółka Centralny Port Komunikacyjny złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla 74-kilometrowego odcinka linii Kolei Dużych Prędkości między Sieradzem, Kaliszem i Pleszewem. Dwa miesiące temu spółka złożyła wniosek o decyzję środowiskową dla odcinka z Pleszewa do Poznania. Oba mają zostać oddane do użytku do 2035 r. jako element projektowanej 480-kilometrowej linii Y, podała CPK.

Prace projektowe dla odcinka między Sieradzem i Poznaniem od lutego 2024 r. prowadzi, wybrane w przetargu przez spółkę CPK, konsorcjum BBF i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, które przygotowało też studium wykonalności (STEŚ) dla tego odcinka.

„Linia 'Y’ to będzie kolejowy kręgosłup Polski, który ułatwi podróżowanie, a dzięki podniesieniu maksymalnej prędkości najszybszych pociągów do 320 km/h przyciągnie jeszcze więcej podróżnych, stanowiąc alternatywę dla samochodu. Nowa infrastruktura kolejowa będzie służyć również mieszkańcom takich miejscowości jak Kalisz, Pleszew i Sieradz” – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, cytowany w komunikacie.

Kolejowy „Y”, który połączy Warszawę, CPK, Łódź, Poznań i Wrocław, jest elementem europejskiej sieci TEN-T, czyli priorytetowych unijnych szlaków komunikacyjnych. Z instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF) na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Sieradz – Pleszew – Poznań spółka CPK pozyskała 162 mln zł.

„Konsekwentnie osiągamy kolejne kamienie milowe w ramach realizacji linii KDP Y. Oba wnioski o decyzje środowiskowe dla trasy między Sieradzem i Poznaniem złożyliśmy dla prędkości projektowej 350 km/h. Zakładamy możliwość osiągnięcia przejazdu najszybszych pociągów z Warszawy do Poznania w 1 godz. i 38 minut” – wskazał prezes CPK Filip Czernicki.

Szczegółowy harmonogram dla trasy: Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań

* Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (KPP) – II kwartał 2025 r.

* Przygotowanie projektu budowlanego – III kw. 2026 r.

* Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – IV kw. 2026 r.

* Uzyskanie pozwolenia na budowę – II kw. 2027 r.

* Rozpoczęcie robót budowlanych – I kw. 2028 r., wymieniono w materiale.

Wniosek o decyzję środowiskową dla odcinka Sieradz – Kalisz – Pleszew nie obejmuje swoim zakresem obwodnicy kolejowej Kalisza. Będzie ona procedowana odrębną decyzją środowiskową. Planowana data jej złożenia wniosku to czwarty kwartał tego roku, zaznaczono także.

31 grudnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030”. Rząd zaktualizował ramy finansowe i czasowe, a także warunki realizacji zamierzeń dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2032. Zaktualizowany łączny koszt programu CPK do 2032 roku został oszacowany na 131,7 mld zł.

