Centralny Port Komunikacyjny (CPK) rozstrzygnął przetarg na projekt i budowę bocznicy kolejowej, która najpóźniej do końca 2029 r. powstanie na północny zachód od lotniska, podała spółka. Spośród 15 ofert w postępowaniu spółka wybrała tę należącą do konsorcjum firm Track Tec Construction i Unibep, wartą 143,21 mln zł brutto.

„Wyłoniony wykonawca w formule 'projektuj i buduj’ będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego) oraz pozyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających wnioskowanie o pozwolenie na budowę. W kolejnym kroku zrealizuje roboty budowlane i uzyska pozwolenie na użytkowanie bocznicy na odcinku od obszaru włączenia w istniejącą linię kolejową nr 3, do przyszłego terminala towarowego CPK. Na realizację wszystkich zadań, zgodnie z harmonogramem będzie miał trzy lata od momentu podpisania umowy” – czytamy w komunikacie.

Bocznica kolejowa o długości około 5 km w pierwszym etapie będzie wykorzystywana do przeładunku materiałów na potrzeby budowy Lotniska CPK, węzła kolejowego i linii 85. W kolejnym, po zakończeniu budowy portu lotniczego, będzie pełniła rolę bocznicy paliwowej.

Z uwagi na zbieżność śladu bocznicy z przyszłą linią kolejową nr 5, czyli trasy CMK Północ (bocznica będzie skrajnym, zachodnim torem fragmentu odcinka CPK – Płock – Włocławek), wykonawca projektowanej infrastruktury dostosuje ją do parametrów docelowych linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) w zakresie nasypów kolejowych, obiektów mostowych i inżynieryjnych, podkreślono.

W ramach umowy ramowej trwa wykonawcze postępowanie przetargowe na wybór inżyniera kontraktu dla bocznicy kolejowej. W kolejnym planowanym postępowaniu dotyczącym bocznicy spółka CPK wspólnie z PKP PLK wyłoni wykonawcę, który zrealizuje jej włączenie w istniejącą linię kolejową nr 3 (LK3).

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews