Centralny Port Komunikacyjny podpisał w okresie od stycznia 2024 r. do dziś 175 umów na kwotę ponad 5 235 mln zł, podała spółka. Do końca tego roku CPK zamierza ogłosić przetargi na łączną sumę około 30 mld zł.

„W 2024 r. spółka CPK podpisała 96 umów o łącznej wartości niemal 870 mln zł netto (m.in. na zaprojektowanie I etapu węzła kolejowego za ponad 85 mln zł i odcinka kolejowego 'Y’ Sieradz-Kalisz – Poznań za ponad 230 mln zł). Od stycznia do końca lipca 2025 r. spółka CPK umów tych było już 79 (w tym kontrakty ramowe), a ich łączna wartość to ponad 4,3 mld zł (m.in. na zaprojektowanie i budowę układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych, czy budowę tunelu dalekobieżnego w Łodzi między komorami: Retkinia i Fabryczna). Łącznie od 2024 r. do dziś zawartych zostało 175 umów [powyżej 100 tys. zł netto] na kwotę ponad 5 mld 235 mln zł. Do końca tego roku spółka CPK zamierza ogłosić przetargi na łączną sumę około 30 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Plan spółki CPK zakłada wszczęcie wielu ważnych przetargów jeszcze w tym roku. W ostatnim kwartale 2025 r. ruszyć ma np. postępowanie wykonawcze dotyczące palowania pod budynek terminala. Będzie ono realizowane w ramach umowy ramowej na roboty zasadnicze: praceziemne, wykonaniefundamentówpod terminal i budowętunelu kolejowego pod lotniskiem.Szacowana wartość kontraktów to w tym przypadku ponad10 mld zł. Z kolei wydatki powyżej 2,2 mld zł zaplanowano dla przetargów na projektowanie ibudowę drógwokół lotniska. W ramach zawartych umów przy nowym porcie lotniczym wybudowanych lub przebudowanych zostanie ponad90 km dróg, wymieniono także.

W ciągu ostatnich dni spółka CPK odebrała od master architekta projekt budowlany nowego terminala pasażerskiego i dworca kolejowego. Było to możliwe po wydaniu pozytywnych opinii przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Dokumentacja dla dworca autobusowego została odebrała na początku czerwca tego roku. Obecnie spółka przygotowuje dokumentację do złożenia do Wojewody Mazowieckiego wniosków o pozwolenia na budowę.

Z kolei w maju tego roku spółka ogłosiła postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego Lotniska CPK. To jeden z najważniejszych kontraktów budowlanych związanych z Lotniskiem CPK. To też największy z przetargów zaplanowanych przez CPK w tym roku, przypomniano także.

Natomiast w czerwcu tego roku inwestor CPK podpisał ważną umowę na drążenie tunelu dla Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta konsorcjum budowlanego PORR.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastyc

Źródło: ISBnews