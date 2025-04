Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zakończyło nabór wniosków w konkursie grantowym „Cyberbezpieczny Rząd”. Program ma poprawić bezpieczeństwo cyfrowe urzędów centralnych i instytucji publicznych w całym kraju, które są podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), podało Ministerstwo Cyfryzacji.

„Do 31 marca 2025 r. do konkursu przystąpiło 53 Wnioskodawców. Wartość zgłoszonych projektów wyniosła ponad 276,6 mln zł, co oznacza realizację alokacji na poziomie ponad 79%” – czytamy w komunikacie.

„Cyberbezpieczeństwo to dziś element nowoczesnej obrony narodowej. Ataki na infrastrukturę państwa dzieją się codziennie, a ich skutki mogą sparaliżować instytucje i zagrozić obywatelom. Nie możemy działać dopiero wtedy, gdy coś się stanie. Ten program to konkret: narzędzia, ludzie, systemy – po to, by państwo działało sprawnie i było cyberodporne” – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące zagrożenie cyberatakami, z którymi Polska mierzy się od lutego 2022 roku, czyli od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Ataki grup cyberprzestępczych i haktywistycznych szczególnie skierowane są najważniejsze organy państwowe, w tym ministerstwa i inne jednostki administracji rządowej, podkreślono w informacji.

Według danych Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV, działającego przy Szefie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko w 2023 roku odnotowano ponad 43 tysiące incydentów teleinformatycznych. Projekt „Cyberbezpieczny Rząd” ma zwiększyć odporność państwa na tego typu ataki, podano także.

Dzięki realizacji projektu urzędy zyskają nowoczesne systemy chroniące przed cyberatakami,

pracownicy będą lepiej przygotowani do reagowania na zagrożenia dzięki specjalistycznym szkoleniom, zostaną zmodernizowane serwery i sieci, a także systemy sterujące działaniem instytucji, wymienił resort.

Źródło: ISBnews