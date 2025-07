Cudzoziemcy pracujący w Polsce przekazali za granicę 5,6 mld zł w I kw. 2025 r., co oznacza spadek o 0,3 mld zł r/r, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

„W I kwartale 2025 r. środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 5,6 mld zł. Była to kwota niższa o 0,3 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Główną przyczyną tego spadku była malejąca łączna suma wynagrodzeń pracowników sezonowych i przygranicznych. Transfery od imigrantów krótkookresowych w I kwartale 2025 r. wyniosły 2,6 mld zł wobec 3,5 mld zł w I kwartale 2024 r. W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3 mld zł i stanowiły 53,3% wszystkich środków. Rosły również środki przekazywane do innych krajów sąsiadujących z Polską, w tym najbardziej na Białoruś” – czytamy w raporcie „Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2025 r.”.

W tym czasie wynagrodzenia cudzoziemców pracujących sezonowo w Polsce wyniosły 6 mld zł, co oznacza spadek o 14,8% r/r, podał też bank centralny.

„Niższa wartość wynagrodzeń (spadek o 1 mld zł) wiązała się, przede wszystkim, z przekształceniem krótkoterminowego pozostawania Ukraińców w Polsce na długoterminowe w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Saldo wynagrodzeń pracowników sezonowych było ujemne i wyniosło 1,1 mld zł” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews