Czechy chcą wzmocnić współpracę z Polską, jeżeli chodzi o zwiększanie przepustowości terminali LNG, złożyły stronie polskiej ofertę zakupu gazu LNG, poinformował premier Czech Petr Fiala. Jednocześnie ma powstać polsko-czeska grupa robocza, która opracuje scenariusz na wypadek wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy.

Fiala spotkał się dzisiaj z premierem Mateuszem Morawiecki.

„Chcemy uniezależnić si ę od paliw kopalnych z Rosji, ale do tego będzie nam potrzebna pomoc innych krajów. Tutaj pomocna dłoń może wyciągnąć do nas Polska […] Postanowiliśmy otworzyć debatę na temat gazociągu Stork II, jest to temat który kilka lat temu pojawił się w naszych rozmowach” – powiedział Fiala podczas konferencji prasowej.

Poinformował też, że Czechy złożyły Polsce ofertę w sprawie zakupu gazu LNG.

„Jednocześnie w imieniu Republiki Czeskiej zapowiedziałem też zacieśnienie współpracy z Polską, jeśli chodzi o przepustowość terminali LNG, które planuje Polska zbudować. Chcielibyśmy nabyć część gazu w ramach tych nowych terminali LNG i złożyliśmy taką ofertę stronie polskiej. Jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy w tym temacie” – podkreślił.

Podał, że Republika Czeska jest obecnie w ponad 90% zależna od dostaw gazu z Rosji.

Dodał, że kolejna kwestia, którą poruczono w rozmowach jest związana z ropą. Tutaj uzależnienie Czech nie jest aż tak wysokie, ale jest też temat, który również łączy nasze kraje, ponieważ Polska za pośrednictwem polskich firm jest właścicielem kluczowych rafinerii w Czechach.

„Rozmawialiśmy o tym, jak rozwiązać potencjalną sytuację, w której dojdzie do wstrzymania dostaw ropy z Rosji do Czech. Otrzymaliśmy od polskiej strony zapewnienia, że Polska i spółka PKN Orlen jest przygotowana na taką sytuację i będziemy w stanie zareagować na nią dynamicznie i szybko” – powiedział Fiala.

Zapowiedział powołanie polsko-czeskiej grupy roboczej, która opracuje zasady postępowania w przypadku wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy.

„Uzgodniliśmy również, że powstanie grupa robocza, która w razie dostaw ropy przygotuje scenariusz. Będą tam przedstawiciele ministerstw i przedstawiciele odpowiednich firm, uczestniczących w tych dostawach i będziemy przygotowywać się taki scenariusz” – poinformował.

Wskazał, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkań międzyrządowych Polski i Czech. Poinformował, że zaprosił polski rząd na wspólne obrady w Czechach.

„Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wspólny termin na przełomie maja i czerwca i wtedy takie spotkanie mogłoby się odbyć” – wskazał.

Źródło: ISBnews