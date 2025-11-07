Ceny paliw na stacjach w kolejnym tygodniu po raz kolejny wzrosną, przy czym w największym stopniu podrożeje olej napędowy, a w najmniejszym autogaz, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex. Powodem jest obserwowany od 23 października wzrost cen paliw – głównie diesla.

Przed nami kolejny długi weekend i – podobnie jak przed pierwszym listopada – także teraz na stacjach paliw notujemy podwyżki cen. W konsekwencji zmian na rynku hurtowym największe podwyżki dotyczą oleju napędowego (średnio o 6 gr/l), a mniejsze – benzyny i autogazu, odpowiednio o 3 i 1 gr/l.

Mimo podwyżek średnie ceny paliw wciąż pozostają na poziomie niższym niż przed rokiem. Najkorzystniej w tym porównaniu wypada autogaz, który jest tańszy o blisko 15% (45 gr/l), podczas gdy za benzynę i diesla płacimy odpowiednio o 2,5% i niespełna 1% mniej.

Średnie ceny paliw 6 listopada kształtowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,91 zł/l (wzrost o 3 gr/l)

Benzyna bezołowiowa 98: 6,63 zł/l (wzrost o 3 gr/l)

Olej napędowy: 5,97 zł/l (wzrost o 6 gr/l)

Autogaz: 2,66 zł/l (wzrost o 1 gr/l)

Prognoza średnich cen detalicznych na 45 tydzień (10-14.11.2025):

PB95 – 5.93 (+0.02) zł/l

Pb98 – 6.67 (+0.02) zł/l

ON – 6,14 (+0.07) zł/l

LPG – 2.64 (+0.01) zł/l.

Ceny styczniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 64 USD/bbl. Od ponad dwóch tygodni ceny ropy Brent są skonsolidowane w rejonie 63-66 USD/t. Dużą zmienność i wyraźny wzrost cen obserwujemy na rynku diesla i oleju opałowego. Cena bieżącego (listopadowego) kontraktu futures ICE Gasoil wzrosła w piątek powyżej 800 USD/t – najwyższy poziom od lipca 2024 roku.

Wzrost cen diesla na europejskim rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) to efekt spadku produkcji rosyjskich rafinerii wobec systematycznych, powtarzających się ataków ukraińskich dronów. Dodatkowo po atakach z początku listopada nadal pracy nie wznowił rosyjski terminal naftowy w porcie Tuapse nad Morzem Czarnym (11% rosyjskiego eksportu produktów naftowych). Co prawda od 5 lutego 2023 roku obowiązuje unijne embargo na dostawy rosyjskich produktów naftowych, w tym diesla, ale ograniczenia w rosyjskiej produkcji wpływają na bilans i przepływy światowe, zwiększając popyt na diesla importowanego do Europy z innych kierunków.

Systematyczny wzrost cen diesla na europejskim rynku ARA obserwujemy już od 20 października. W okresie 20 października – 6 listopada ceny diesla na rynku ARA wzrosły o 117,5 USD/t. Dla porównania w tym samym okresie benzyna na rynku ARA podrożała o 38,5 USD/t, a cena spot ropy Brent wzrosła o około 3,09 USD/bbl (23 USD/t).

W efekcie modelowe cracki na dieslu (różnica cen diesla i ropy Brent) zbliżają się do 290 USD/t. Jest to poziom o blisko 70% wyższy od średniej dla pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku i jednocześnie najwyższy od lutego 2024 roku. Bardzo prawdopodobny jest dalszy wzrost cracków powyżej 300 USD/t i wówczas będą one najwyższe od września 2023 roku.

Źródło: ISBnews / Reflex