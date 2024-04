Indeks surowcowy CRB osiągnął szczyt w maju 22 roku na poziomie ok. 640 punktów, by następnie do stycznia 2024 spaść do poziomu około 500 punktów, co wydatnie pomagało bankierom centralnym sprowadzić inflację na niższe poziomy.

Od początku roku jednak, w nieco ponad kwartał urósł o kolejne 50 punktów, czyli 10%. Dlaczego to ważne? Indeks CRB jest indeksem towarowym wyliczanym na podstawie cen kontraktów terminowych na towary. W skład indeksu wchodzi 19 komponentów takich jak: aluminium, kakao, kawa, miedź, kukurydza, bawełna, ropa naftowa, złoto, olej opałowy, wieprzowina, żywy inwentarz, gaz ziemny, nikiel, sok pomarańczowy, benzyna, srebro, soja, cukier i pszenica. Oznacza to, że indeks ten można przyjąć za jeden z wielu barometrów koniunktury gospodarczej na świecie. Im większe tempo wzrostu gospodarczego, tym wyższy popyt na towary i surowce, a zatem ich cena powinna rosnąć.



W ostatnim czasie możemy zaobserwować powoli postępujące globalne ożywienie na przykład na podstawie wskaźnika JPM Global Manufacturing, który w styczniu przekroczył poziom 50 punktów, wskazując na ogólną poprawę koniunktury lub coraz lepsze odczyty wskaźników wyprzedzających w Chinach. Z punktu widzenia walki z inflacją najważniejsze jest zachowanie się cen ropy i miedzi. Od początku roku ropa WTI zdrożała już o około 20%, a miedź o ok. 10% i znajduje się na poziomie najwyższym od początku roku. Jeśli te wzrostowe trendy na kluczowych surowcach zostaną podtrzymane, to znak zapytania trzeba postawić przy słuszności czerwcowej obniżki przez FOMC. Co się bowiem stanie, jeśli FED rozpocznie cykl luzowania monetarnego, pomimo odpornej gospodarki i przy rosnących cenach surowców? Na ten moment nie można wykluczyć scenariusza odbicia inflacji w 2H 24’ oraz w 25 roku jednak jak zwykle na pytanie, co się stanie, najlepiej odpowie czas.

Źródło: Superfund TFI / Michał Paul