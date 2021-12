Prawie 84% najmłodszych respondentów – do 24 roku życia – martwi się rosnącą inflacją. Podobne nastroje panują w nieco starszej grupie – osoby w wieku 25-34 lat w 81% niepokoją się rekordowymi odczytami inflacji CPI – wynika z badania „Inflacja w Polsce” firmy Tavex. Przy tak mocnym wzroście cen odkładanie pieniędzy na przyszłość jest trudniejsze i może wiązać się z cięciem bieżących wydatków. Jak więc oszczędzają i inwestują młodzi Polacy?

Rekordowy odczyt inflacji CPI na poziomie 7,8% nie był dużym zaskoczeniem. Przyszłość – według respondentów badania – będzie wiązała się z dalszymi wzrostami.

Uczestnicy badania w wieku do 24 lat w prawie 29% uważają, że wskaźnik wzrostu cen pod koniec 2022 r. wyniesie pomiędzy 8-10%. Tylko niecałe 8% respondentów w tym wieku myśli, że inflacja nie przekroczy „szóstki” w przyszłym roku, a 6,7% ankietowanych przewiduje inflacje w przedziale 6-8%.

Dla najmłodszych osób w badaniu wzrosty cen często stają się najbardziej odczuwalne. Warto pamiętać, że stawiając swoje pierwsze zawodowe kroki często otrzymuje się niższe wynagrodzenie, a wszystko drożeje – żywność, usługi, energia, paliwo – mówi Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Młodzi mają więc wyzwanie, w jaki sposób powinni gospodarować swoimi środkami finansowymi – tym bardziej jak z miesiąca na miesiąc w portfelach zostaje coraz mniej pieniędzy. Dlatego tak ważna jest edukacja finansowa oraz zdobycie umiejętności oszczędzania i inwestowania – dodaje.

Podobne jak najmłodsi osoby w starszej grupie wiekowej – 25-34 lat – również nie patrzą optymistycznie na wzrosty inflacji. W prawie 23% wskazali, że wskaźnik ten pod koniec 2022 r. wyniesie pomiędzy 8-10%, w 6,4% prognozują wskaźnik nie wyższy niż 6%, a w 12%, że wyniesie 6-8%.

Z badań wynika, że inflacja wpływa na decyzje inwestycyjne. Ponad 40% najmłodszych respondentów wskazało, że obecna sytuacja zniechęciła lub odwiodła ich od myślenia o pomnażaniu swoich oszczędności. W nieco starszej grupie – 25-34 lat – potwierdziło to prawie 44% osób.

Warto wiedzieć, że w III kwartale br. ponad połowa respondentów w wieku 24 lat (55,9%) oraz 25-34 lat (51,3%) odłożyła swoje środki finansowe na przyszłość, a zainwestować zdecydowało się tylko 28,3% osób w najmłodszej grupie oraz 38,2% w nieco starszym przedziale wiekowym (25-34 lat).

Co ciekawe, w badaniu przeprowadzonym w III kwartale br., młodzi Polacy (25-34 lat) zapytani o to, w co warto zainwestować – podobnie jak poprzednio – wskazują złoto (34%) oraz nieruchomości (53,3%). Młodsi (do 24 lat) za atrakcyjne aktywa uważają w pierwszej kolejności aukcje na giełdzie (31,6%), a także nieruchomości (59,8%).

Decydując się na zakup nieruchomości jako inwestycji musimy mieć na uwadze aktualną, dynamiczną sytuację związaną z podwyżką stóp procentowych. Nawet jeżeli kupiliśmy mieszkanie i spłacamy nasz kredyt poprzez wynajem, zwrot z takiej inwestycji będzie na chwilę obecną mniejszy – podkreśla Aleksander Pawlak. Przykładowo, jeżeli nasz kredyt – zaciągnięty niedawno – wynosi 350 000 zł i wzięliśmy go na 25 lat, a mieszkanie wynajmujemy za 2500 zł – to zwrot z takiej inwestycji wyniesie nas po zmianach br. (odliczając ratę oraz czynsz w wysokości np. 350 zł) niecałe 170 zł, gdzie na początku października br. było to ponad 600 zł. Widać więc różnicę. Z tego powodu bezpiecznym rozwiązaniem jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – dodaje.

Źródło: Tavex