Obszar zdrowia jest jednym z kluczowych elementów Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Stanowi on naturalną odpowiedź na potrzebę ustanowienia całego funduszu odbudowy, który jest konsekwencją pandemii COVID-19. Został on zasilony istotną kwotą budżetową wynoszącą około 20 miliardów złotych – dotyczy to części dotacyjnej i pożyczkowej łącznie. Obszar ten skupia się wokół kilku aspektów, np. infrastrukturalnego – czyli na doposażaniu, remontach i poprawianiu jakości opieki zdrowotnej w wysokospecjalistycznych ośrodkach, ale też w szpitalach powiatowych. Dotyczy też działań związanych z ucyfrowieniem polskiej służby zdrowia i wprowadzaniu kolejnych usług cyfrowych w tym obszarze.

– Dalej mówimy o wsparciu procesów edukacyjnych i wzmocnieniu roli uczelni wyższych w kształceniu nowych kadr medycznych – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO. – Czwartym aspektem, jeśli chodzi o komponent zdrowie, jest szereg inwestycji związanych ze wsparciem projektów badawczo-rozwojowych i rozwojem technologii około medycznych. Specjalna podinwestycja w ramach Krajowego Plano Odbudowy w części pożyczkowej ma służyć wsparciu infrastruktury produkcyjnej leków i substancji czynnych. Niestety według analizy CRIDO, którą przygotowaliśmy w ostatnich dniach, część programu związana z ochroną zdrowia jest najmniej zaawansowana. Tutaj inwestycje praktycznie nie zostały jeszcze uruchomione, a wyzwania przed polskim sektorem ochrony zdrowia są olbrzymie. Widzimy bardzo duże ryzyka, że tych inwestycji i reform zrealizować się nie uda. Niestety kosztem polskich pacjentów – przestrzega Kościjańczuk.

Źródło: eNewsroom