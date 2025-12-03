Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu w gospodarce, a także kształtowanie się dynamiki płac, cen energii oraz inflacji na świecie, podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dzisiejsze dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP.

„Według dostępnych danych roczna dynamika aktywności w głównych gospodarkach rozwiniętych w III kw. 2025 r. była podobna jak w poprzednim kwartale. Inflacja w strefie euro jest bliska celowi Europejskiego Banku Centralnego, a w Stanach Zjednoczonych kształtuje się powyżej celu Rezerwy Federalnej. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności i inflacji na świecie. W Polsce roczna dynamika PKB w III kw. 2025 r. – według wstępnego szacunku GUS – wyniosła 3,8% (wobec 3,3% w II kw. 2025 r.). Dodatnio na roczną dynamikę PKB oddziaływał przede wszystkim wzrost popytu krajowego, w tym konsumpcji i inwestycji. W październiku br. w ujęciu rocznym wzrosły sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz produkcja budowlano-montażowa. Jednocześnie dane z gospodarki wskazują na obniżanie się dynamiki wynagrodzeń, przy dalszym spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw” – czytamy w komunikacie.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w listopadzie 2025 r. obniżył się do 2,4% (wobec 2,8% w październiku br.). Uwzględniając dane GUS, można szacować, że ponownie obniżyła się również inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, podano także.

„Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP” – podkreśliła Rada.

„Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu w gospodarce, a także kształtowanie się dynamiki płac, cen energii oraz inflacji na świecie” – dodała.

NBP deklaruje, że będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

RPP podjęła dziś decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 4,00%.

Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

– stopa lombardowa 4,50%;

– stopa depozytowa 3,50%;

– stopa redyskontowa weksli 4,05%;

– stopa dyskontowa weksli 4,10%.

Źródło: ISBnews