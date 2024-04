Dadelo odnotowało 82 tys. zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,32 mln zł wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 189,09 mln zł w 2023 r. wobec 117,2 mln zł rok wcześniej.



„Wzrost przychodów o 61% odbył się częściowo kosztem utraty marży. Wynik finansowy został obciążony poprzez znaczne wzrosty kosztów na marketing oraz środków przeznaczonych na otwarcie i promocję sklepu stacjonarnego CentrumRowerowe.pl w Warszawie. Wzrosły także koszty amortyzacji co wiązało się z otwarciem sklepu stacjonarnego w Warszawie i rozbudową infrastruktury logistycznej spółki” – napisał prezes spółki Ryszard Zawieruszyński w liście do akcjonariuszy.

Podstawowymi kategoriami tworzącymi przychód w 2023 roku były rowery, których udział w sprzedaży wyniósł 37,3%, następnie części rowerowe 24,6%, akcesoria 19,5% oraz odzież rowerowa 15,6%. Wszystkie oferowane kategorie odnotowały dynamiczne wzrosty w porównaniu do roku poprzedniego (wpływ na to miała też promocja marek własnych Oxfeld, Unity i Eyen). Najbardziej rozwijała się sprzedaż rowerów. Ważnym elementem tej kategorii była promocja i sprzedaż kolekcji rowerów Oxfeld oraz Unity, podkreślono.

„Łączna wartość kosztów sprzedaży oraz koszty ogólne zarządu w 2023 roku wyniosła 51,4 mln zł i była wyższa o 65% od kosztów w roku poprzednim (31,2 mln). Największy wpływ na wzrost kosztów miały usługi obce, które wyniosły łącznie 28,7 mln zł (17,9 mln zł. w roku 2022). Usługi obce w naszej firmie to głównie koszty spedycji oraz koszty marketingu i reklamy. Drugim czynnikiem wzrostu kosztów sprzedaży były koszty pracownicze, które wyniosły 14,3 mln (8,2 mln w roku 2022). Zużycie materiałów i energii wzrosło z 2,1 mln w 2022 r. do 4,4 mln w 2023 r. Powiększyła się również amortyzacja z 2,4 mln w 2022 roku do 3,3 mln w roku 2023” – czytamy w sprawozdaniu.

Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews