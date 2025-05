Dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) – czy podejmowane od lipca, czy od jesieni, będą polegały na fine tuningu, najchętniej po 0,25 pkt procentowych, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

„Z mojego wyczucia – mam nadzieję, że żaden członek Rady nie będzie mnie krytykował z tego powodu – z wypowiedzi członków Rady wnoszę, że gdybyśmy zdecydowali o dalszym obniżaniu stóp, czy to w lipcu, czy to na jesieni, to większość się opowie za cyklem. Dlaczego cykl jest wygodny wtedy? Dlatego, że cały czas daje możliwość zawieszenia cyklu, przyspieszenia, zwiększenia decyzji” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Cykl jest zawsze wygodniejszy, tuningujemy wtedy – taki fine tuning jest zwykle dla banku najwygodniejszy. My najchętniej się poruszamy po 0,25 pkt proc. To 0,5 pkt proc. to jest właśnie nie tuningowanie, tylko dostosowanie – zeszliśmy na niższy poziom i dalej będziemy dopasowywać ewentualnie, z miesiąca na miesiąc” – dodał.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński powiedział, że wczorajsza decyzja o dostosowaniu poziomu stóp procentowych (tj. obniżce o 0,5 pkt proc.) nie oznacza automatycznie początku cyklu obniżek. Podkreślił, że RPP nie zapowiada żadnej ścieżki stóp procentowych.

RPP obniżyła wczoraj – zgodnie z oczekiwaniami – stopy procentowe o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews