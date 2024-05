Sejmowa debata nad poselskim projektem ustawy wprowadzającej dwie niedziele handlowe w miesiącu odbędzie się w Sejmie po wyborach europejskich, prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu, wynika z wypowiedzi przewodniczącego sejmowej komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszarda Petru (Polska 2050). Wyraził przekonanie, że projekt przedstawiony pod koniec marca br. przez Polskę 2050 zyska poparcie Koalicji Obywatelskiej.

„Jest projekt poselski, którego jestem współautorem, będzie debata w Sejmie po wyborach europejskich, czyli prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu parlamentu” – powiedział Petru w Tok FM.

Przypomniał, że projekt zakłada dwie niedziele handlowe w miesiącu i podwójne wynagrodzenie pracownika za pracę w niedzielę.

„Zakładam, że Koalicja Obywatelska to poprze z tego względu, że miała wpisaną w programie nawet pełną liberalizację handlu” – podkreślił.

Z wypowiedzi posła wynikało, że celem regulacji jest zwiększenie popytu w niektórych obszarach.

„Mamy całą masę innych usług czy towarów, które są w mniejszej ilości kupowane. Mówię np. o marketach budowlanych, które ewidentnie na tym tracą, a tracą pracownicy. Można by więcej osób zatrudnić. To [wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu] może utworzyć od 30 do 40 tys. nowych miejsc pracy” – podkreślił Petru.

Pod koniec marca Polska 2050 – wchodząca w skład Trzeciej Drogi – przedstawiła projekt ustawy wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Koalicja Obywatelska w „100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów” zapowiadała całkowite zniesienia zakazu handlu w niedziele.

Wybory do Parlamentu Europejskiego mają odbyć się w dniach między 6 a 9 czerwca, na polskich eurodeputowanych będzie można głosować 9 czerwca.

Kolejne posiedzenie Sejmu (po tym, które ma odbyć się w tym tygodniu) zaplanowano w dniach 12-14 czerwca.

Źródło: ISBnews