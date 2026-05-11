Do środy zapadnie decyzja w sprawie przedłużenia programu Ceny Paliw Niżej (CPN), spodziewa się minister energii Miłosz Motyka.

„Decyzja czy przedłużamy program CPN zapadnie prawdopodobnie do środy. Jeśli sytuacja się nie uspokoi, będę rekomendował ministrowi finansów przedłużenie programu” – powiedział Motyka dziennikarzom w Gdańsku.

Zgodnie z jego słowami, resort energii rozmawia także z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie stacji paliw w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), które zdaniem branży nie są w stanie wypracowywać pozytywnej marży w okresie obowiązywania ceny maksymalnej na paliwa.

„Jesteśmy zwolennikami bardziej systemowych zmian i nowego podejścia, dotyczącego umów najmu stacji paliw na MOP-ach i współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad” – dodał minister.

