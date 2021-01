Decyzje dotyczące ewentualnego przywracania nauczania stacjonarnego w klasach IV-VIII zakomunikuje premier w kolejnych dniach, poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) konsultuje z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne w tym zakresie.

Zastrzegł jednak, że „wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa” i mogą też zdarzyć się decyzje dotyczące powrotu uczniów klas I-III do nauki zdalnej.

„Przygotowujemy i konsultujemy również dzisiaj z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla kas IV-VIII. To wszystko w ramach tych przygotowań, które od grudnia prowadzimy, natomiast jakie będą decyzje […] co do dalszych kroków: ewentualnego przywracania nauczania stacjonarnego w innych klasach, ale też […] może się zdarzyć, że będą decyzje o powrocie do nauki zdalnej klas I-III, wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa, od dynamiki rozwoju tej pandemii nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie” – powiedział Czarnek podczas konferencji prasowej online.

Podkreślił, „wytyczną zasadniczą do podejmowania decyzji dalszych w tym zakresie” jest życie i zdrowie ludzi.

„Niebawem w kolejnych dniach pan premier te decyzje będzie komunikował. My przygotowujemy się na każdą okoliczność, stąd też również koniec konsultacji tych wytycznych, dotyczących klas IV-VIII” – dodał.

Poinformował, że MEN monitoruje sytuację w klasach I-III szkół podstawowych, w których uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej 18 stycznia i w przedszkolach, które funkcjonują w modelu tradycyjnym. Z przedstawionych w trakcie konferencji danych wynika, że w skali całej Polski pracuje ponad 15, 1 tys. przedszkoli w trybie stacjonarnym, w ponad 30 przedszkolach nauka odbywa się w trybie zdalnym, a w ponad 90 – w trybie mieszanym. Oznacza to, że ponad 99% przedszkoli pracuje w trybie stacjonarnym.

„Jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół podstawowych w klasach I-III, 14 274 pracują w trybie stacjonarnym, zaledwie w 21 szkołach nauka odbywa się w trybie zdalnym i zaledwie w 148 szkołach w trybie mieszanym, a zatem blisko 99% szkół podstawowych pracuje normalnie” – podkreślił Czarnek.

Zaznaczył, że frekwencja uczniów w szkołach i przedszkolach wynosi ponad 99% i na tym poziomie utrzymuje się od ubiegłego poniedziałku.

Minister przypomniał, że dyrektorzy szkół mogą nadal organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach (z zachowaniem reżimu sanitarnego) z przedmiotów egzaminacyjnych.

Poinformował też, że w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotuje próbne arkusze egzaminacyjne dla klas VIII i klas maturalnych i udostępni je szkołom w marcu, na dwa miesiące przed egzaminami. Podkreślił, że obecnie w ramach konsultacji z uczniami nauczyciele mogą przeprowadzać dla klas VIII i maturalnych sprawdziany, zachowując zasady reżimu sanitarnego.

Jest też możliwość przeprowadzania olimpiad przedmiotowych na terenie szkoły; dyrektor szkoły może udostępniać pomieszczenia do przeprowadzania olimpiad, konkursów lub turniejów.

Ponadto szkoły mogą prowadzić zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach przygotowania do zawodu, młodociani pracownicy nadal realizują zajęcia zawodowe u pracodawców, jeżeli nie występują u nich istotne ograniczenia ze względu na pandemię. Także szkołach sportowych i mistrzostwa sportowego, szkolenie sportowe jest organizowane także w formie stacjonarnej, podkreślił minister.

Źródło: ISBnews