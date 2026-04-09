Deeskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie i utrzymanie stóp procentowych bez zmian powinny wspierać siłę polskiego złotego do końca 2026 roku, poinformował ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak.

„Polski złoty umocnił się dosyć znacząco po osiągnięciu porozumienia o zawieszeniu broni pomiędzy Iranem oraz Stanami Zjednoczonymi. W przypadku pary USD/PLN płaciliśmy nawet 3,75 w szczytowym momencie konfliktu. Po zawieszeniu obserwujemy już poziomy poniżej 3,65. Para EUR/PLN spada poniżej poziomu 4,25, podczas gdy wcześniej przekraczaliśmy już poziom 4,35. Polski złoty reaguje podobnie jak inne waluty wschodzące, czyli umacnia się na wartości przede wszystkim w stosunku do amerykańskiego dolara” – powiedział Stajniak w komentarzu dla ISBnews.

Inflacja za marzec wyniosła 3%, czyli mniej od oczekiwań, przypomniał.

„Niemniej do końca tego roku można oczekiwać, że inflacja – nawet przy niższych poziomach cen ropy naftowej – i tak osiągnie poziom 4%, więc to może oznaczać, że stopy procentowe w 2026 roku już nie spadną. Ewentualne obniżki stóp procentowych w Polsce mogłyby mieć miejsce, jeżeli ropa naftowa spadnie poniżej 70 USD za baryłkę, a inflacja wróci wyraźnie poniżej celu. Na ten moment jest to jednak mało prawdopodobne, co powinno tak naprawdę w tym momencie działać pozytywnie na polskiego złotego. Deeskalacja sytuacji i utrzymanie stóp procentowych bez zmian powinny dobrze działać na polskiego złotego do końca 2026 roku” – dodał analityk.

