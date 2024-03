Moody’s Ratings prognozuje deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski na poziomie 5,1% PKB w 2024 roku i 4,2% w 2025 roku oraz stopniową poprawę do 3% do 2028 roku, podała agencja.

„Nowy rząd przyjął budżet na 2024 r. w grudniu 2023 r. z docelowym deficytem general government na poziomie 5,1% PKB. Obejmuje to obietnice wyborcze kosztujące około 1% PKB, takie jak 20-proc. wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym i 30-proc. podwyżka płac dla nauczycieli. Ryzyko wzrostu w 2025 r. obejmuje obietnicę wyborczą z 2023 r. dotyczącą zwiększenia ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych [tj. kwoty wolną od podatku PIT], co może kosztować około 1,3% PKB. Z drugiej strony, wypłaty z RRF wspierają perspektywy fiskalne, ponieważ niektóre projekty zostały już uruchomione i wstępnie sfinansowane po wyższych kosztach niż będzie to możliwe teraz. Moody’s prognozuje deficyty na poziomie 5,1% PKB w 2024 r. i 4,2% w 2025 r. oraz stopniową poprawę do 3% do 2028 r.” – czytamy w komunikacie.

Wzrost wydatków na obronność, wyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym i inne środki fiskalne utrzymają deficyty fiskalne na wysokim poziomie. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wzrósł do 5,6% PKB w 2023 r., według szacunków Moody’s, po 1,8% i 3,7% odpowiednio w 2021 i 2022 roku, podano także.

„Obciążenie długiem Polski rośnie, ale pozostaje umiarkowane i zgodne z medianą dla krajów z ratingiem A2. Po ustabilizowaniu się na poziomie około 49% PKB w 2023 r. (głównie ze względu na silny nominalny wzrost PKB), Moody’s prognozuje, że obciążenie długiem publicznym wzrośnie do blisko 59% PKB do 2027 r., a następnie ustabilizuje się na tym poziomie” – czytamy dalej w komunikacie.

Źródło: ISBnews